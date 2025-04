Hiina USA-le: kaubanduskõnelused ei toimu enne tollitariifide tühistamist

Hiina sõnul oleks tollimaksu tühistamine märk sellest, et Trump suhtub tõsiselt kahe riigi vahelise kaubandussõja lahendamisesse, kirjutab BBC.

Hiina ametnik ütles, et vaatamata Trumpi administratsiooni vihjetele pole USA-ga kaubandusläbirääkimisi peetud.

Kaubandussõda maailma kahe suurima majanduse vahel on hoogustunud. Viimase kättemaksuaktsioonina saadab Hiina USA-lt tarnitud Boeingu lennukid tagasi.

Kuid näib, et Trump pehmendab oma seisukohta Hiina suhtes. Ta ütles, et maksud, mida ta on seni Hiina impordile kehtestanud, langevad oluliselt, kuid mitte nulli. "145 protsenti on väga kõrge ja see ei saa olema nii kõrge," ütles Trump ovaalkabinetis ajakirjanikele. "See ei saa olema nii kõrge. See langeb oluliselt. Aga see ei saa olema null."

Hiina kaubandusministeeriumi pressiesindaja He Yadong ütles, et USA peaks tühistama kõik Hiina vastu suunatud tollid, kui ta tõesti soovib probleemi lahendada.

Välisministeeriumi pressiesindaja Guo Jiakun, ütles et Hiina ja USA pole tollide üle konsultatsioone ega läbirääkimisi pidanud, rääkimata kokkuleppe saavutamisest. Ta rõhutas, et vastupidised teated on valed.

Trump ütles varem, et riikidevahelised läbirääkimised olid "aktiivsed", kuid sellele vaidles vastu ka USA rahandusminister Scott Bessent, kes ütles kolmapäeval, et kõnelused pole alanud.

WSJ: tollid võivad langeda 50–65 protsendile

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul kaalub Trumpi administratsioon Hiina impordile kehtestatud järskude tollitariifide alandamist – mõnel juhul enam kui poole võrra –, et leevendada pingeid Pekingiga, kirjutab Wall Street Journal.

Üks Valge Maja kõrge ametnik ütles, et Hiina kaupadele kehtestatud tollid langevad tõenäoliselt ligikaudu 50–65 protsendile.

Osad allikad ütlesid, et administratsioon kaalub ka mitmetasandilist lähenemisviisi, mis on sarnane sellele, mida pakkus välja esindajatekoja komitee eelmise aasta lõpus. See kujutab 35-protsendist maksu esemete eest, mida USA ei pea riiklikule julgeolekule ohuks, ja vähemalt 100-protsendist tollitariifi esemete eest, mida peetakse Ameerika huvides strateegilisteks. Ettepanek oli kehtestada sellised maksud järk-järgult viie aasta jooksul.

"President Trump on olnud selge: Hiina peab sõlmima kokkuleppe Ameerika Ühendriikidega. Kui tollitariifide osas tehakse otsuseid, tulevad need otse presidendilt. Kõik muu on vaid puhas spekulatsioon," ütles Valge Maja pressiesindaja Kush Desai.

Isegi kui Trump otsustab Hiina impordile kehtestatud tollitariife poole võrra alandada, tähendaks see tase siiski, et USA turud oleksid paljudele Hiina elektrimasinate ja -seadmete ning muude toodete tootjatele peaaegu suletud. Mõned analüütikud on hinnanud, et nii kõrgel tasemel maksudega võib kahe riigi vaheline kaubavahetus mõne kuu jooksul kokku kuivada.

Mõned Valgele Majale lähedased inimesed ütlesid, et Trumpil on piisavalt ruumi Hiina kaupadele seatud tollitariifide langetamiseks ja siiski tegutseda oma administratsiooni eesmärgi nimel USA maailma suuruselt teisest majandusest lahti siduda.

Kuna kaubanduspinged on kasvanud, on Trump andnud mõista, et ta tahaks, et Hiina president Xi talle helistaks. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on Trumpi ametnikud teinud Hiina diplomaatidele ka ettepaneku, et Hiina välisminister Wang Yi pöörduks oma USA kolleegi Marco Rubio poole.

Hiina kõrgetest ametnikest koosnev delegatsioon, sealhulgas rahandusminister Lan Fo'an ja Hiina Rahvapanga president Pan Gongsheng, viibivad sel nädalal Washingtonis Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga kevadistel kohtumistel.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul ei ole nad seni planeerinud ühtegi kohtumist administratsiooniga ja plaanivad neljapäeval Washingtonist lahkuda – kuid see võib muutuda, kui nad kohtuvad administratsiooniametnikega, ütlesid allikad.