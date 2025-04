Amet andis loa 24 laiul kormoranide munade õlitamiseks

Manilaiult poole kilomeetri kaugusel asub Anilaid, millel pesitseb Eesti suurim kormoranikoloonia. Üle poole Eestis pesitsevatest kormoranidest on hõivanud Liivi lahe laiud.

"Anilaiust, ilusast väiksest armsast laiust on saanud üks must triip meres, mis suviti saadab meie poole vägevaid haisupilvi ja kevade poole on seal metsikult palju pesasid. Muud linnud on sealt suhteliselt välja tõrjutud. Ja Manilaiu pool, enamik talusid, kellel on vähegi kõrgemad puid, mustad linnud vallutavad need puud, murravad oksi kevadel ja raadavad need puud ära. Ja kõik on sellega väga hädas, sest see on nagu kodu rüüstamine. (Olukord) on hullemaks läinud, sellepärast et lindude arv on kasvanud," rääkis Manilaiu elanik ja saarevaht Ülle Tamm.

Keskkonnaagentuuri andmetel oli Eestis eelmisel aastal hinnanguliselt 43 200 – 44 000 pesitsevat paari. 12 aastaga on nende arvukus kasvanud keskmiselt kaheksa protsenti aastas. Keskkonnamet andis tänavu kormoranide munade õlitamiseks loa 24 laiul. Õlitamisega pärsitakse muna gaasivahetust ja loode hukkub.

"Vaatamata sellele, et kaks aastat on juba mune õlitatud, siis eelmise aasta seireandmetel ikkagi kormorani paaride arv on jällegi umbes 3000 võrra suurenenud. Tulime tegema seiret, mis faasis on haude ja enam-vähem on ka näha, kui palju on pesasid saarel juba valmis õlitamiseks. Me veendusime, et juba munad on pesas, kõige suurem pesa oli kuue munaga pesa, mis meil õnnestus fikseerida. Järgmine nädal on suurem õlitamisoperatsioon ees," lausus vee-elustiku seltsi juhatuse liige Üller Meriste.

Kormoranide arvukuse tõus mõjub järjest laastavamalt kalavarudele.

"See ju häirib nende kuderahu, rääkimata sellest, et ta sööb ära väga-väga suurel määral selliseid kalu, kes sageli alles kolmandal või neljandal eluaastal saavutavad suguküpsuse. See on päris päris pikk aeg, et anda järglaskonda, ja kui nad võetakse veest välja vahetult enne kudemist, siis populatsioon hääbub, kalavaru pikalt ei ole, ükstapuha, kui palju me ka kaluritele piiranguid ei sea," ütles mereinstituudi kaasprofessor Timo Arula.

"Keskkonnaamet õnneks sellel aastal on lubanud õlitada kuni 93 protsenti pesadest. Kui eelmine aasta oli see 74 protsenti ja üle-eelmine aasta 46 protsenti, siis ma usun, et tänavuaastane munade õlitus annab ka juba tulemit," lausus Meriste.

Keskkonnaameti sõnul on munade õlitamine kormoranide järelkasvu pidurdamiseks humaanseim viis, kuid tulemusteni jõudmine võib võtta vähemalt kolm kuni viis aastat.

"Selleks on vaja pikaajaliselt planeerida ja oodata vähemalt kolme kuni viit aastat ja eelkõige lootuses, et asurkond hakkab seetõttu stabiliseeruma ja jääb paigale. Kas hakkab ka langema, see on omaette küsimus. Kindlasti meie eesmärk ei ole linnu arvukuse viimine täiesti madalseisu, kus on teda vaja kaitsta, vaid meie eesmärk kava järgi on stabiliseerida ja vähendada tema arvukust niivõrd, et nii kalavarudele kui ka teistele oleks piisav, et ei toimuks väga suurt negatiivset mõju," ütles keskkonnaameti vee-elustiku spetsialist Kerli Pettai.