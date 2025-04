Eksperdid on Ukraina ja Venemaa sõja edasist käiku ennustades ettevaatlikud

Eksperdid on ettevaatlikud prognoosimaks, milliseks võiks Ukraina ja Venemaa sõja edasine kulg kujuneda. Nende sõnul tuleb ära oodata, millised on tegelikud sammud.

Volodõmõr Zelenski ja Donald Trump vestlesid Vatikani Püha Peetruse basiilikas veerand tundi esimest korda pärast tüli veebruaris Washingtonis. Eksperdid sellele toolijutule enne paavsti matuseid siiski suurt tähendust ei omista.

"Tundub vahel, et iga kord kui Trump kohtub asjaomaste isikutega, muudab ta arvamust. Kuidagi raske on ennustada. Tõepoolest tundus, et pärast president Trumpi kohtumist president Zelenskiga Vatikanis, ta postitas sotsiaalmeedias, et on muutnud oma seisukohti Venemaa suhtes. Aga meie jaoks mõistmaks, mis toimub, peame vaatama, mida nad teevad. Ja siiani pole nähtavat muutust poliitikas," ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Ivan Klyszcz.

Pigem mängis rolli erisaadik Steve Witkoffi kohtumine reedel Moskvas Vladimir Putiniga.

"USA president on saanud aru, et ta ei suuda tekitada sellist lepingut kogu aeg rääkides eraldi Ukraina ja Venemaa vahel. USA Senatis on alustatud uue sanktsioonipaketi ettevalmistamist, mis juba tegelikult ähvardaks peatada Vene naftakaubanduse peaaegu täielikult," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

Ivan Klyszcz lisas, et kui see läbi läheb, peaks see leevendama muresid võimaliku teineteisemõistmise osas Venemaa ja USA vahel.

Taustal mängib rolli ka see, et Venemaa pommitas pärast lihavõtteid Ukraina linnu, kuid rindel Vene vägedel olulist edu pole ja ekspertide hinnangul Vene suvist suurpealetungi kusagilt ei paista. Zelenski kohtumiste tulemusi nii Trumpi kui Euroopa liidritega võib ainult oletada.

"Ma pean silmas siis kohtumine Trumpiga, Euroopa riigijuhtide ja Euroopa Komisjoni presidendiga - see viitab sellele, et siiski on leitud mingisugune lähenemisnurk, mis võib ka Venemaa praegu siis päris tõsiste läbirääkimistega siduda," rääkis Rainer Saks.

Freskolik istumine katedraalis nägi vähemalt kõrvalt vaadates välja, et tegu pole vihapidajate meestega.