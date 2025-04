Trumpi tõttu võivad Kanada parlamendivalimistel võidutseda liberaalid

Vähem kui kaks kuud Kanada peaministrina ametis olnud Mark Carney on liberaalidele andnud uue hingamise.

"Seda saab seletada kolme märksõnaga: Trudeau, Trump ja tollid. Peaminister Trudeau oli väga ebapopulaarne nii õigetel kui ka valedel põhjustel. Igal juhul juhtis ta liberaalset parteid hukatusse," ütles Kanada parlamendi liige, liberaal John McKay.

Märtsi keskel Justin Trudeault ameti üle võtnud Carney on valimiskampaanias oskuslikult ära kasutanud USA president Donald Trumpi ähvardusi.

"President Trumpi kaubandussõda on sõna otseses mõttes lõhkunud maailmamajanduse. Ta on reetnud Kanada," ütles Kanada peaminister, liberaalide juht Mark Carney.

Vaid mõned nädalad ametis, kuulutas Carney välja ennetähtaegsed valimised.

John McKay sõnul oli see samm täiesti õigustatud. "Uus peaminister sai ametisse mandaadita. Ta osutus valituks, sest temast sai liberaalide juht. Ta vajab selgelt Kanada rahva mandaati. Ma arvan, et ta selle ka saab," sõnas McKay.

Endine Kanada parlamendi liige, konservatiiv Peter van Loan ütles, et Carney tahab, et need valimised juhtuksid enne kui inimesed teda tundma õpivad ja enne kui Trumpiga seotud teemad lahenevad.

Samal ajal on konservatiivide juht Pierre Poilievre lubanud esikohale seada Kanada huvid.

"Vajame muutust uue konservatiivse valitsusega, mis toob kaasa taskukohasuse ja turvalisuse kõigile meie inimestele," ütles Poilievre.

Veel aasta alguses näis ta kampaania võitmatu. "Konservatiivid olid aeglased reageerima. Nende kampaania keskendus kaks aastat Trudeau ründamisele. Kuid nende peamine teema lendas aknast välja," ütles John McKay.

Lisaks võrdlevad liberaalid Poilievre'i Trumpiga ning pärast viimase naasmist Valgesse Majja sulas konservatiivide edu silmapilkselt.

Suhetest USA-ga ei saa neil valimistel mööda vaadata. Liberaalid usuvad, et just Carney tuleb Trumpiga paremini toime. Konservatiivid kahtlevad.

"Kas Mark Carney suudab tõesti edukalt USA-ga läbirääkimisi pidada? Vean kihla, et Trumpi tollid ja muu säärane poliitika on nii ennast kahjustav, et nad jõuavad mõistlikule lahendusele puhtalt vajadusest. Kuid see võimaldab liberaalidel

näida end edukana," ütles Peter van Loan.

Trumpi administratsioon on Kanada muutnud aga ühtsemaks kui kunagi varem. Sellele ei vaidle vastu ei liberaalid ega konservatiivid.

"Isegi Quebec, mis hoiab Kanadast alati pisut distantsi, kuna näeb end eristuvat, mõtleb, et võib-olla polegi nii halb mõte praegu Kanadale veidi lähemale hoida," sõnas John McKay.