Kanada valimised võitsid liberaalid

Kanada peaministri Mark Carney juhitud liberaalid säilitasid esmaspäeval toimunud valimistel küll võimu, kuid prognoosi kohaselt ei saa nad siiski nii palju kohti parlamendis, et moodustada enamusvalitsust.

Liberaalidel oli vaja võita alamkoja 343 kohast vähemalt 172 kohta, et saada enamus, mis võimaldaks neil valitseda ilma mõne väiksema partei toetuseta. Kuid telekanali CTV andmetel juhtisid liberaalid või olid nad võitnud enne lõplike tulemuste selgumist 156 ringkonnas. Neile järgnesid opositsiooni suurim jõud, konservatiivid, 145 kohaga.

Kanada läänepoolseim provints Briti Columbia, kus valimisjaoskonnad suleti viimasena, võib otsustada, kas liberaalid saavad moodustada enamusvalitsuse.

Küsitlusfirma Angus Reid Institute juht Shachi Kurl ütles Reutersile, et liberaalide võit sõltus kolmest tegurist. "See oli "ükskõik kes välja arvatud konservatiivid" tegur, see oli [USA presidendi Donald] Trumpi tollide tegur ja siis Trudeau lahkumine ..., mis võimaldas paljudel vasaktsentristlikel valijatel ja traditsioonilistel liberaalide valijatel partei juurde tagasi tulla," ütles Kurl, viidates ebapopulaarse endise peaministri Justin Trudeau tagasiastumisele.

Carney oli lubanud Washingtonile tollide osas karmi lähenemist ja öelnud, et Kanada peab kulutama miljardeid, et vähendada oma sõltuvust USA-st. Kuid paremtsentristlikud konservatiivid, kes nõudsid muutusi pärast enam kui üheksa aastat liberaalide valitsemist, näitasid valimiste eel ootamatut jõudu.

Vähemusvalitsused Kanadas kestavad harva kauem kui 2,5 aastat.