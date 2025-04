Erakondade kaebust ERJK ettekirjutuse kohta hakkab arutama kolm kohtunikku

Tallinna halduskohtu esimees Kaupo Kruusvee otsustas, et nelja erakonna kaebus ERJK ettekirjutuse osas seoses SALK-i annetusega on sedavõrd põhimõtteline, et ühe kohtuniku asemel hakkab sellega tegelema kolmeliikmeline kohtunike kolleegium.