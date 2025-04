Neli erakonda kaebavad ERJK ettekirjutuse SALK-i teemal kohtusse

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) otsustas 5. märtsil, et Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti 200 ja Keskerakond peavad kokku maksma sihtasutusele Liberaalne Kodanik (SALK) tagasi 92 572 eurot. Erakonnad sellega ei nõustu ning kaebasid otsuse halduskohtusse, kirjutas Delfi.

SDE peasekretäri kohusetäitja Priit Lomp kinnitas, et nii nende partei kui ka Keskerakond, Reformierakond ja Eesti 200 pöörduvad ERJK ettekirjutusega kohtusse.

"Kuna me selle vaide juba omal ajal koostasime ja väga põhjalikult asjale otsa vaatasime, siis eks me õigusselguse jaoks, et tulevikus neid olukordi teaks täpselt – mis on lubatud ja mis ei ole, tänane seadus jätab palju tõlgendusruumi – ka esitame kohtule omapoolse kaebuse ja palume menetlusse võtta," ütles Lomp.

Ta lisas, et sotsid esitavad kaebuse üksi ning Reformierakond, Keskerakond ja Eesti 200 ühise kaebuse. "Tegime kunagi juba esimese ringi ajal ettepaneku, et võiksime ühiselt vaielda või arutleda. Toona ülejäänud osapooled ei soovinud ühiselt arutleda," sõnas ta.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov sõnas, et kolme erakonda esindab kohtus advokaadibüroo TGS Baltic, kõik parteid on büroo argumentatsiooni heaks kiitnud ning reedese päeva jooksul esitatakse kaebus.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) tegi 6. märtsil ettekirjutused Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale, Eesti 200-le, Reformierakonnale ja Keskerakonnale keelatud annetuse tagastamiseks ligi 100 000 euro ulatuses.