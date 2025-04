Mai alguses tõusevad mitmed aktsiisid

Uus kuu toob kõrgemad aktsiisid: nii kerkib diislikütuse aktsiis praeguse 0,399 euro juurest 0,428 euroni liitri eest.

Bensiiniaktsiis jääb endiseks, ent tõuseb alates 1. juulist viis protsenti ning järgmisel kolmel aastal veel viis protsenti aastas.

45 protsendi võrra tõuseb elektrienergia aktsiis, mis praegu on 1,45 eurot, alates maist aga 2,1 eurot megavatt-tunni kohta.

Maagaasiaktsiis tõuseb 18 protsendi võrra 56,42 euroni tuhande kuupmeetri eest ja vedelgaasi aktsiis üle 20 protsendi 79,91 euroni tuhande kilogrammi vedelgaasi kohta.

Kerge kütteõli aktsiisimäär tõuseb 428 euroni tuhande liitri kohta ning raske kütteõli aktsiis 490 euroni tuhande kilogrammi kohta. Põlevkivikütteõli aktsiis kerkib 481 euroni tuhande kilogrammi kohta.

Veeldatud olekus mootorimaagaasi aktsiis on alates 1. maist 60,90 eurot tuhande kilogrammi kohta ning mootorimaagaasi aktsiis tõuseb 43,66 euroni tuhande kuupmeetri kohta.

Aktsiisitõusude tagamaaks on 2020. aasta kevadel valitsuses otsustatud aktsiisilangus, et leevendada koroonakriisi mõjusid. 2021. aastal pikendas riigikogu vähendatud aktsiisimäärade kehtivust veelgi, kuid eelmise aasta mais need tõusid ja kerkivad igal edasisel aastal, kuni jõuavad tagasi koroonaeelsele tasemele.