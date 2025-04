Arstide visiiditasu tõstmine EMO järjekordi ei vähendanud

Mullu otsustati arsti visiiditasu suurendada 20 eurole, ühe põhjendusena toodi võimalus, et see vähendab erakorralise meditsiini osakondade (EMO) koormust. See pole õnnestunud, küll aga on patsiendid muutunud palju nõudlikumaks.

Alates 1. aprillist on EMO-s visiiditasu varasema viie euro asemel 20 eurot. Neljakordne hinnatõus pidi vähendama osakondades ülekoormust.

"Me oleme statistikat teinud 1. aprillist kuni 20.aprillini. Ekstra oleme läbi lugenud, kui palju oli isetulijaid võrreldes eelmise aastaga ja tuli välja, et numbrid on praktiliselt identsed," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juhataja Arkadi Popov.

Kõige rohkem on Popovi sõnul EMO-s tööd just tööpäeviti päevasel ajal, kui tegelikult töötavad ka perearstid.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) EMO-s on tööd palju kogu aeg palju. EMO juhi Marit Märgi sõnul kergemate tervisemuredega tulijaid visiiditasu tõus ohjeldanud ei ole.

"Seda ma olen märganud, et see pensionär, kes tuleb oma kroonilise murega, et neid patsiente on vähemaks jäänud, aga tuleb selline täisjõus noor inimene, kes arvab, et ta tulebki 20 euro eest EMO-sse ja saab kiiresti selle teenuse kätte ja läheb ja jätkab oma tööpäeva seal, kus see pooleli jäi," rääkis Märk.

Patsientide suhtumise muutus on silma jäänud ka Tartu ülikooli kliinikumis.

"Selle 20-eurose visiiditasu eest võibolla oodatakse nüüd EMO-st natukene rohkem, ehk siis soovitakse, et see teenindamine oleks kiirem ja võibolla oodatakse ka mingit uuringute ja analüüside paketti, kui juba selline visiiditasu on," ütles Tartu ülikooli kliinikumi patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus.

Arkadi Popovi sõnul haiglad EMO-de ülekoormust leevenda ei saa, selle peaks paika panema riiklikul tasandil. Näiteks Soomes saab erakorralist abi keskusest, mis pole nii hästi varustatud kui haigla.

"Kus abi osutamise tase on pigem selline keskmine, seal ei saagi patsiendile pakkuda teatud uuringuid. Samas kõrgema etapi EMO-sse on võimalik pöörduda täiesti ainult saatekirjaga," sõnas Popov.

1. maist hakkavad PERH-i EMO-s kergemate tervisemuredega tulijatega tegelema arstide asemel õed.

"See on see mudel, millega me püüame ohjata seda isepöördujate arvu mõnevõrra ja vabastada arstlikku ressurssi kiirabitsooni raskemate haigetega tegelemiseks," lausus Märk.

Lõuna-Eesti haigla juhi Arvi Vaske sõnul ei ole visiiditasu tõusu tõttu seni probleeme tekkinud, sest põhilisi haiglasse pöördujaid nagu eakad see ei puuduta, neile nagu ka lastele, säilis viie-eurone visiiditasu. "Me oleme planeerinud, et see visiidtasu tõus toob meile aastas umbes 30 000 eurot, see on meie 25 miljonilise eelarve juures täiesti tühine summa," täheldas Vask.