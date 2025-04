Kasemets: üle poole majanduskasvu nõukoja ettepanekutest saab kindlasti tehtud

Riigisekretär Keit Kasemets rääkis "Aktuaalse kaamera" stuudios, et oluline on keskenduda suurematele majanduskasvu nõukoja poolt tehtud ettepanekutele, kuid ta avaldas lootust, et vähemalt pooled soovitustest õnnestub ellu viia.

Riigikantselei juures tegutsev efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda kogus 450 ettepanekut riigi majanduse parandamiseks.

450 ettepanekut on päris suur hulk, kuidas te neid menetlema nüüd hakkate?

Esiteks, ma tahaks tänada ettevõtjaid, kes on väga suure töö ära teinud nende ettepanekute kokkupanemisel. Neid tuleb veel juurde, see tänane seis on 450. Me menetleme neid niimoodi, et täna juba siis ettevõtjate nõukoda osa suure mõjuga ettepanekuid valis välja, teeb juba valitsusele ettepaneku ja neid siis valitsus juba ka lähiajal asub arutama.

Mis see tempo on? Nad näiteks ütlesid, et riigile peaks esitama andmeid vaid üks kord. Millal see otsuseks saab?

Andmete puhul kindlasti see võtab veidikene rohkem aega. Samamoodi planeeringute puhul, kus on hästi palju väiksemaid ettepanekuid, mis tuleb üle vaadata. Ma arvan, et see juhtub lähikuudel.

Mis saab juhtuda kiiremini, on hästi konkreetsed ettepanekud, mida on ka palju. Näiteks lihtsustada töökeskkonnaspetsialistide nõudeid, teha neid lihtsamaks, vaadata üle töötervishoiu erinevaid nõudeid. Need on niisugused konkreetsed asjad, mis juba lähinädalatel kindlasti valitsuse lauale jõuavad.

Kes selle protsessi omanik on, kes vastutab selle eest, et nüüd tõesti läbi vaadatakse? Teie, ministrid või mõni tore ametnik?

Siin ettevõtjatel on kindlasti suur roll just selles osas, et anda siis valitsusele konkreetsed soovitused, aga see, et kuidas need ellu viiakse, on loomulikult ennekõike riigikantselei roll ja vastutus need ministritele ja valitsusele edastada.

Mis te ise arvate, kui palju nendest ettepanekutest üldse teoks saab ja kui palju teha jõuab? Varsti on riigikogu valimiskampaania algus jälle ja mõtted on mujal.

Ma arvan, et oluline on siin see, et need suure mõjuga asjad saaksid tehtud. Needsamad planeeringud korda, millest on hästi palju räägitud, et andmete edastamine saaks korda, et nõudeid saaks vähemaks. Hästi palju on ka niisuguseid väiksemaid asju, kus võib-olla ei tasu neid numbreid lugeda nii täpselt. Ma loodan küll, et ikka üle poole nendest asjadest saab kindlasti ka tehtud, kui mitte rohkem.

Te olete ise olnud ka ametnike ülemus. Milline kaasatus sealtpoolt võiks tulla?

Täna on motivatsioon kõikidel pooltel väga suur ja ma olen selle koostöö üle ka väga rahul. Ametnikud ise on väga palju ettepanekuid teinud juba tänaseks. Tegelikult ju valitsus on 27 nõuet kaotanud, mida ministeeriumid ise on ette valmistanud. Ma arvan, et see soov on mõlemapoolne, see annab ka avalikku sektorisse efektiivsust juurde.

Kui veel 1000 ettepanekut tuuakse, ta ei mattu nendesse?

Me loodame, et me sellesse ei mattu ja arvestanud oleme sellega, et neid tuleb veel juurde, ja kõik need vaatame loomulikult läbi.