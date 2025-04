Coop Panga juht Margus Rink: majandus kogub tuure, kuid pankade kasum kukub

Coop Panga juht Margus Rink rääkis saates "Esimene stuudio", et laenuintresside langus on pannud Eesti majanduse kasvama, kuid pankade kasum on jõudnud kukkumise faasi.

Esmaspäeval selgus, et üle kaheksa aasta Coop Panka juhtinud Margus Rink lahkub mai lõpus ametist.

Rink tunnistas saates, et otsus tuli tema jaoks oodatust varem, kuid rõhutas, et kellegagi suusad risti tal ei läinud. "Nõukogu ülesanne ongi ettevõtet valitseda ja tajuda seda, kuna tuleb teha juhtides vahetusi," sõnas ta.

Saatejuht Andres Kuusk märkis, et LHV kasum vähenes aastaga 28 protsenti ning et ka LHV panga juht Madis Toomsalu lahkub ametist.

"Natuke kergemaks läks küll. Mõtlesin, et ma ei olegi ainuke, et kahe kodumaise panga juhid aastal 2025 vahetuvad," lausus Rink.

Ta ütles, et praegu on pankade kasum kukkumise faasis.

"See kukkumise faas on võimalik täita suurema äriga. Me tegeleme täna päevast päeva, minu ja minu meeskonna töö on teha rohkem äri. Kui majandus veel rohkem kasvama läheks – ta on juba kasvama läinud –, et me saaksime uut äri, siis meil on võimalik kompenseerida see auk, mis tekib intresside langusest," sõnas Rink.

Ta rõhutas, et pankade kasumid hakkavad ühel hetkel uuesti kasvama. "Nad kaks aastat tõusid. Tõenäoliselt oleme kaks-kolm aastat kahaneva kasumi trendis, aga siis tõenäoliselt oleme teinud nii palju äri, et see täidab selle augu ära."

Samas märkis ta, et Eesti majandus kogub tuure.

"Alates sügisest majanduses on nina ülespidi. Me ei saa öelda, et nina oleks püsti, aga majandus tasapisi – selged faktid näitavad, et kogub tuure. See toetub eelkõige oluliselt alanenud finantseerimise hinnale ehk laenuintressidele. Euribor oli kõrghetkel 4,2–4,3 protsenti, täna on kuskil 2,1–2,2. Kaks protsendipunkti on on euribor kukkunud."

Rink rääkis, et laenuportfell on Eestis ligi 30 miljardit, millest enamus on euriboriga seotud ning et kaks protsendipunkti kukkumist tähendab, et 600 miljonit eurot, mida kõrgete intresside perioodil teenisid pangad, on nüüdseks liikunud klientidele ehk majandusse.

Samuti tõi Rink välja, et energiahinnad on nüüdseks stabiilsed, hinnatõus ei ole nii suur ning et riigi maksupoliitika on paigas. "Selle peale ehitavad täna ettevõtjad oma äriplaane," ütles ta.

Rink täheldas, et ettevõtjad on praegu optimistlikud, kuid võimalikud tollid ja kaubandussõjad tekitavad neis ebakindlust.

"Täiesti arusaadav, et need mured tekivad, aga see on selles mõttes, kus Eesti majanduskasvu oli just hoogu saamas – ma loodan, et see ei tapa seda ära. Olen just ettevõtjatele öelnud, et tegelikult me oleme ikkagi siin Eestis ja kui me räägime Coop Pangast, siis me eelkõige keskendume kohapealsele ettevõtlusele, et järsku me mõtleme kaubandussõdasi ja tolle siin Eestis enda jaoks suuremaks, kui nad tegelikult meile mõju avaldavad," lausus ta.

Rink ütles, et Eestis on inimestel raha ebaühtlaselt ning et sel aastal tõenäoliselt tuleb ostujõu langus.

"Vaatan nii Eesti Panga prognoosi kui rahandusministeeriumi prognoosi. Mõlemad tegelikult ikkagi ütlevad seda, et sel aastal tõenäoliselt tuleb ostujõu langus. Kuna hinnatõus on kuskil kuus protsenti, need maksutõusud avaldavad sinna päris palju mõju, siis palgad ei tõuse see aasta kuute protsenti," ütles ta.

Saatejuht küsis, kuidas ta hindab märtsis valitsuse poolt kokku kutsutud ettevõtjatest koosnevat efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda.

Rink vastas, et hindab initsiatiivi, et ettevõtjaid kuulata, kuid nentis, et ettevõtjad ei ole need, kes antud ettepanekuid peavad ellu viima. "Kui need head mõtted nüüd tulevad, et midagi meie regulatsioonides või seadustes muuta, siis ma arvan, et seal on väga suur oht selleks, et ametnikud asuvad kaitsele," sõnas ta.