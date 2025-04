Coop Pank lõpetas esimese kvartali tugeva kasumiga

Coop Pank teenis esimeses kvartalis 7,9 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 24 protsenti rohkem kui eelnenud kvartalis, kuid 13 protsenti vähem kui aasta tagasi.

Kulude ja tulude suhe oli esimeses kvartalis 49 protsenti ning omakapitali tootlus 14,7 protsenti, teatas pank.

Esimese kvartali kasumit toetasid ärimahtude kasv, laenuportfelli kõrge kvaliteet ja kulude kontrolli alla hoidmine, seisab Coop Panga esimese kvartali aruandes.

"Esimeses kvartalis kasvatas Coop Pank oma ärimahte turu kasvust kaks korda kiiremini – korraliku kasvu tegid nii klientide arv, kui ka hoiuste- ja laenuportfell," teatas pank. Kvartali lõpuks kuulus Coop Pangale 6,3 protsenti hoiuste turust ja 6,6 protsenti laenude turust.

Kvartaliga kasvas Coop Panga neto laenuportfell 44 miljoni euro võrra (kolm protsenti), ulatudes 1,81 miljardi euroni. 2024. aasta esimese kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 287 miljoni euro võrra (19 protsenti).

Coop Panga hoiuste maht kasvas kvartaliga 29 miljoni euro võrra (kaks protsenti), ulatudes 1,91 miljardi euroni. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kahanes 24 miljoni euro võrra. Võrreldes 2024. aasta esimese kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 221 miljoni euro võrra (13 protsenti).

Coop Panga viivises olev laenuportfell püsib 2,1% tasemel. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 2,4 protsendi tasemel.

Coop Panga lahkuva juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on viimased kvartalid näidanud majanduskeskkonnas positiivseid märke – hinnatõusu pidurdumine, intressimäärade alanemine, stabiilsed energiahinnad.

Rink lisas, et langevate intresside keskkond pakub investeeringuteks häid võimalusi ja vähendab finantseerimiskulu nii juriidilistel- kui ka eraisikutel.

"Pangale tähendab see intressitulude langust, mida on võimalik kompenseerida üksnes ärimahtude kasvuga. Esimeses kvartalis kasvatas Coop Pank oma ärimahte turu kasvust kaks korda kiiremini – korraliku kasvu tegid nii klientide arv, kui ka hoiuste- ja laenuportfell," ütles Rink.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 213 000 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.