Maailma Majandusfoorum katkestas sidemed Klaus Schwabiga

Schwab lahkus 21. aprillil WEF-i nõukogust. Veidi hiljem selgus, et WEF asus uurima oma asutaja kulutusi. Samuti süüdistatakse Schwabi globaalse konkurentsivõime pingereaga manipuleerimises.

Šveitsi ajaleht NZZ teatas, et WEF-i hoolekogu nõudis ühehäälselt Schwabi tagasiastumist. Pärast Schwabi lahkumist eemaldati tema pilt WEF-i kodulehelt. Väidetavalt ei tohi ta oma endise töökoha territooriumile enam siseneda.

87-aastane Schwab loobus WEF-i igapäevasest juhtimisest juba 2025. aasta jaanuaris. Ta kavatses aga jääda organisatsiooni etteotsa kuni 2027. aastani. Väidetavalt pidi tema järglaseks saama Euroopa Keskpanga praegune president Christine Lagarde, kelle ametiaeg saab läbi 2027. aastal.

Ka WEF-i juhtimise ja töökeskkonna pärast on varem väljendatud muret. Asja uuris sõltumatu auditikomisjon, mida juhtis Barack Obama aegne justiitsminister Eric Holder. 2024. aastal teatas NZZ, et WEF-i hoolkeogu käskis Holderil uurida väiteid seksuaalse ahistamise, rassilise diskrimineerimise ja juhtimisvigade kohta.

Eelmisel nädalal kirjutas aga ajaleht The Wall Street Journal pikalt ja põhjalikult kahtlustest, et Schwab ja tema perekond ajasid segamini isikliku ja WEF-i rahakoti. Väidetavalt avaldas Schwab lehe toimetusele survet, püüdes nii takistada uudisloo ilmumist.

Schwab ise on kõik süüdistused tagasi lükanud ning on teatanud, et langes laimu ohvriks.