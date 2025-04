Politsei: Rootsis Uppsalas sai tulistamises surma kolm inimest

Politsei teatel kuulsid inimesed laske ning võtsid seejärel võimudega ühendust.

"Leitud on mitu inimest, kellel on vigastusi, mis viitavad tulistamisele," teatas politsei avalduses. Politsei teatas veidi hiljem, et kolm inimest sai surma.

Ka Rootsi meedia teatas, et mitu inimest sai surma. Meedia teatel põgenes kurjategija sündmuskohalt elektritõukerattaga.

Politsei kõneisik Magnus Jansson Klarin ütles kohalikule meediale, et teateid laekus ka plahvatuste kohta.

Politsei sulgeb praegu suurt ala Vaksala platsi lähedal. Sündmuskohal viibinud tunnistajad ütlesid meediale, et kuulsid mitut lasku.