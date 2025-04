Sirje Karis ja Olena Zelenska avasid uue peremaja Žõtomõris

President Alar Karise abikaasa Sirje Karis ja Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska avasid Žõtomõris uue peremaja, millest sai kodu Venemaa sõja tagajärjel kannatanud ja selle eest põgenenud üheksalapselisele hooldusperele. Eesti ja Ukraina presidentide abikaasad kohtusid viie perega, kellele on Eesti abiga ehitatud või ehitatakse peremaju.

Kolmapäeval avatud peremajas elab üheksalapseline perekond, kes oli sunnitud sõja puhkedes lahkuma oma kodust Sumõ oblastis, veetis kolm kuud Kohtla-Järvel Eestis ning naasis seejärel Ukrainasse, kuid pidi pideva pommitamise tõttu otsima uue eluaseme.

"Kahjuks on liiga palju Ukraina lapsi, kellelt sõda on röövinud kodusoojuse, turvalise pere ja muretu lapsepõlve. Sellepärast olen ma südamest tänulik kõige eest, mida tehakse perekondade aitamiseks," tunnustas Sirje Karis Olena Zelenska Fondi ja Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse panust uue perekodu avamisel.

"Jõuludeks valmib veel üks maja ja uus hoolduspere saab kolida elama uude kodusse," sõnas presidendiproua.

Sirje Karise sõnul ei ole aga tegu lihtsalt majadega.

"Need on kohad, kus saavad alguse uued lood, kus sünnib lootus ja kus kasvab tugevam, rõõmsam ja parem tulevik Ukrainale. Iga uus kodu on nagu valguskiir sõja pimeduses," lausus ta.

"Loodan kogu südamest, et uus perekodu saab olema koht, kus selle elanikud tunnevad end õnnelikuna, kus nad õpivad, mängivad, toetavad üksteist ja kasvavad kokku armastavaks pereks," sõnas Sirje Karis.

"Ja ehk meenub neile vahel ka üks väike riik, 1600 kilomeetri kaugusel, kus inimesed mõtlevad nende peale ja soovivad neile parimat. Tänan südamest kõiki, kes aitasid selle kodu loomise võimalikuks teha," lisas Karis.

Pärast peremaja avamist kohtusid Sirje Karis ja Olena Zelenska, et arutada Eesti ja Ukraina koostööd. Sirje Karis kinnitas Eesti tugevat toetust Ukrainale.

"Eesti seisab Ukraina kõrval – täna, homme ja nii kaua, kui vaja. Eesti tegevus Ukraina ülesehitamisel on nähtav, pikaajalise mõjuga ja eristuv," ütles Karis.

Olena Zelenska avaldas tänu Eestile toetuse eest. Kohtumisel rõhutati, kui oluline on hoida ühist suunda ja tegutseda koos, et aidata Ukrainat selle keerulisel ajal.

Sirje Karis ja Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska kohtusid Žõtomõris asuvas Kosmonautikakeskuses viie hooldusperega, keda Eesti on toetanud ja kes on endale Eesti abiga kodu saanud. Kolm nendest peredest külastasid eelmisel suvel Eestit ning neid võõrustas Sirje Karis Kadriorus.

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTEV) eestvedamisel on Eesti ehitanud Ukrainasse neli perekodu, kus elavad suured hoolduspered, kelle peres elavad sõjas vanemad kaotanud lapsed. Projekti toetab ka Ukraina presidendi abikaasa Olena Zelenska Fond. Lisaks perekodude ehitamisele pakub ESTDEV koolitust ka oblasti sotsiaaltöötajatele ja perevanematele.

Peremajade ehitus on kolmas suuremahuline Eesti arengukoostöö projekt Ukraina ülesehituse toetamiseks. Eesti on ehitanud lasteaia Ovrutšis ja toetanud Venemaa poolt purustatud 152-meetrilise Malõni silla kapitaalremonti.