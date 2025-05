Saks: USA jaoks on maavaradeleping pikaajaline strateegiline plaan

Ukrainas on olulisi maavarasid, sealhulgas haruldasi muldmetalle. Kuid neljapäevane investeerimisfondi leping, mis võimaldab Ukraina maavarasid ühiselt väärindada, ei too kaasa kiireid arenguid mäetööstuses, küll aga on poliitiliselt tähenduslik, ütlevad eksperdid. Leping tähistab strateegilist partnerlust.

"See loob eeldused selleks, et USA oleks rohkem huvitatud Ukraina iseseisva riigina säilimisest," sõnas rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski.

"Ma arvan, et seda vaatab ka USA mitte kui lühiajalist tehingut, kus raha hakkab liikuma lähemate aastate jooksul, vaid kui pikaajalist strateegilist plaani. Ja see ongi kõige tähtsam. Ma usun, et Venemaal saadakse sellest aru. Ja nüüd on kõik, mida USA teeb, omandanud teistsuguse tähenduse," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

Kui Venemaa ei sõlmi vaherahu, võib leping taastada USA sõjalise abi, mis sisaldaks näiteks õhutõrjesüsteeme.

"Ukraina jaoks, mis on kõige tähtsam? Et ta suudab USA praegusele administratsioonile anda mingisuguse tagatise, et nad võivad suurendada vajadusel relvaeksporti Ukrainasse. Ja selle tulemusena Ukraina saab ligipääsu sellistele relvasüsteemidele loodetavasti tulevikus," lisas Saks.

USA administratsioon on ähvardanud ka loobuda rahuvahendaja rollist Venemaa ja Ukraina vahel. Eksperdid ei usu, et see juhtub, kuid see näitab, et USA on aru saanud rahualgatuse kiirfaasi läbikukkumisest.

"Trumpi diplomaatiline sprint ei õnnestunud. See kukkus läbi. Kiievit ja Moskvat 100 päeva jooksul läbirääkimiste laua taha istutada tal ei õnnestunud," ütles Igor Gretski.