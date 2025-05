Rakvere linn peab Ukuaru muusikamaja varjatud valguse hüvitama

Rakveresse ehitataval Ukuaru muusikamajal on kaks osa. Vana, algselt kirikuks ehitatud hoone juurdeehitise kerkides selgus eelmisel sügisel, et see jätab naabruses olevas neljakorruselises kortermajas osa eluruume varju.

Linnal oli info insolatsiooniprobleemist aastaid enne ehituse algust olemas, kuid elanikke sellest ei teavitatud.

Ilma valgushäringuga korterite omanikega kokkuleppele jõudmata poleks tohtinud muusikamaja ehitamist alustada.

Rakvere linnapea Triin Varek põhjendas linna möödalaskmist kogu protsessi venimisega.

"2011. aastal, kui kehtestati muusikamaja maa-ala detailplaneering, jäeti kahjuks need insolatsiooniarvutused tähelepanuta. Ja kuna see ehitusprotsess ja kogu see projekti tänapäeva jõudmine on olnud heitlik üles-alla protsess, siis see info jäi vahepeal kaduma," ütles Varek.

Projekteerijad juhtisid tekkivale valguspuudulikkuse probleemile linnavalitsuse tähelepanu ka ehitusprojekti koostamisel 2018. aastal.

Tollal Rakvere abilinnapea olnud Varek tõdes, et seegi kiri jäi vajaliku tähelepanuta.

"See oli selline võimude vahetuse periood. Majas ametnikule see info laekus, aga hetkel ei olnud see teema niivõrd päevakorral, sellega sel hetkel ilmselt ei tegeletud," selgitas Varek. "Ma juba ütlesin, et tegemist on olnud sellise protsessiga, mis on olnud heitlik, et erinevatel aastatel on erinevate teemadega tegeletud ning ilmselt see info lihtsalt paraku kahjuks ununes."

Ukuaru maja varju jäänud korterite omanikest kolmega on linn jõudnud kokkuleppele.

Summadest polnud linnapea nõus rääkima, kuid ta kinnitas, et kõik nad said võrdse kompensatsiooni.

Neljas korteriomanik pakutud summaga nõus ei olnud. Varek avaldas lootust, et ka neljandaga jõutakse kohtuvälisele kokkuleppele.