Rakveres tehti ümber väidetavalt kohe korralikult tehtud Ukuaru väljak

Rakvere Ukuaru muusikamaja esisel väljakul tehti sel nädal parandused, kuigi linnavalitsuse kinnitusel tehti septembri alguses avatud väljak kohe nii, nagu oli plaanis.

Ukuaru väljak avati 12. septembril Arvo Pärdi 90. sünnipäevale pühendatud kontserdiga. Tähelepanelikud linnakodanikud juhtisid sotsiaalmeedias tähelepanu, et klaverit meenutaval väljakuosal asetsesid mustad ja valged "klahvid" valesti. Et näiteks ka muusikamaja kavandit tutvustavas videos on nad n-ö korrektse asetusega.

Ukuaru väljaku avamine 12. septembrril. Autor/allikas: Hetkpix.

ERR-i järelepärimisele, kas ehitusel tehti viga, vastati Rakvere linnavalitsusest, et ei tehtud. "Väljak on ehitatud projekti järgi, seal pole mingit viga. Väljaku lahendus on improvisatsioon klaveriklahvistiku teemal. See video tutvustas eskiisi ehk oli illustreeriv materjal, mitte veel ehitusprojekt," selgitati linnavalitsuse teates.

Vähem kui kaks nädalat hiljem tehti aga plats, kus väidetavalt polnud tehtud mingit viga, korda. "Ehitaja tunnistas viga, paar klahvi võeti välja ja mõni pandi uus," selgitati linnavalitsusest.

Plats on üks osa Ukuaru muusikamaja ehitusprojektist. Platsi alla tuleb parkla. Kogu objekt valmib tuleval aasta alguses. Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja sai kultuurkapitalilt rahastuse kui riiklikult tähtis kultuuriehitis.