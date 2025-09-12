X!

Ukuaru muusikamaja ees tähistati Arvo Pärdi juubelit sünnipäevakontserdiga

Arvo Pärt 90 Rakveres.
Arvo Pärt 90 Rakveres. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Maestro Arvo Pärdi 90. sünnipäeva tähistati neljapäeval üle Eesti. Seda ka Rakveres, kus helilooja veetis oma koolipoisiaastad.

Arvo Pärdi 90. juubeli sünnipäevakontsert peeti Rakvere uuel väljakul, mis asub Arvo Pärdi nimelise Ukuaru muusikamaja ees. Ehitusjärgus muusikamaja keskseks osaks on arhitekt Alar Kotli projekteeritud Pauluse kirik, mille ehitamine jäi teise maailmasõja tõttu pooleli.

Sama arhitekti loodud on ka muusikamaja naabruses asuv koolihoone, kus Arvo Pärt keskkoolis käis.

"Arvo Pärt - Rakvere linna aukodanik - on andnud meile väga palju. On andnud võimaluse nii vaimseks kui ka füüsiliseks kultuuripärandiks, mida näeb meie linnas nii sündmuste, kontserdite näol kui ka meie valmivas muusikamajas," sõnas Rakvere kultuurikeskuse direktori kohusetäitja Katrin Põllu.

Muusikahuvilise Alar Peegi jaoks on Pärt suur maestro.

"Maailmas on ta muidugi väga hinnatud ja minu poolt ka loomulikult hinnatud," sõnas Peek.

Arvo Pärt 90 Rakveres. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Dirigent Verner Mölder tõdes, et Pärdi muusika ees tunneb ta kahtlemata aukartust.

"Hetkel elusolev Eesti helilooja, kes on ikka nii tuntud... Võib-olla tavakodanikena me ei kujuta ette, kui suureks teeb ta meie väikese riigi ehk loomulikult suur aukartus ja austus," lausus Mölder.

Rakverelastele ja teistele külalistele esines neljapäeval Eesti rahvusmeeskoor.

"Me võime kindlasti öelda, et ta on kõige tuntum eestlane. Teistpidi ma arvan, et väga paljud inimesed maailmas, kes Arvo Pärti hästi teavad, ei tea, et ta on eestlane, aga ta on nii suur ja nii suureks kasvanud maailmas, et kahtlemata on ta meie kõige tuntum inimene," sõnas Eesti rahvusmeeskoori dirigent Mikk Üleoja.

Arvo Pärdi nimeline Ukuaru muusikamaja valmib järgmise aastal, kui Arvo Pärdi leiutatud tintinnabuli-stiil saab 50-aastaseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

00:15

