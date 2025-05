Omniva esimese kvartali majandustulemused jäid ootustele alla

Omniva pakiteenused suurenesid esimeses kvartalis möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 17 protsenti, transiitpakkide maht kasvas koguni 84 protsenti. Kuid universaalne postiteenus ja perioodika kandeteenus on Omnivale jätkuvalt kahjumlik. Kvartal lõpetati 3,2 miljoni eurose kasumiga, kuid seda Tallinna peakontori müügi tõttu. Kinnisvara tuluta sai kontsern ikkagi 2 miljonit eurot kahjumit ehk sama palju kui eelmisel aastal.

"Kui me arvestame samal ajal et, et sisendhinnad nii sisseostetavatele teenustele kui ka palgasurve on jätkuvalt korralik, et siis on päris keeruline ots ostaga kokku tulla. Ja samal ajal kui me vaatame pakiäri, konkurents on tihe, hinnasurve on turul korralik ja kindlasti on kõik kliendid ka märganud, et konkurendid on päris aktiivselt tulnud oma mahtudega turule," sõnas Omniva juhatuse esimees Martti Kuldma.

Ettevõte otsib kokkuhoiuvõimalusi.

"Üheltpoolt oleme vähendanud kontoritöötajate arvu vastavate funktsioonide poolel ja kindlasti läheb ülevaatamisele kogu logistika ja postivõrgu struktuur," lisas Kuldma.

Töökohti kärbitakse 20 protsenti ja riigi kui omanikuga soovib Omniva arutada kojukande sageduse muutmist, ütles Kuldma.

Eesmärk on aasta lõpuks kasumisse jõuda, sest riik kaalub Omniva erastamist. Regionaalminister Hendrik Johannes Terras ütles, et praegu ei vasta Omniva tegevus riigi ootustele.

"Omniva erastamisest on juba mõnda aega räägitud. Praegune seisukoht on see, et enne kui finantsnäitajad on korras ja ettevõte suudab jätkusuutlikult teenida kasumit, pole mõtet sellest erastamisest üldse rääkidagi. Kõigepealt peame keskenduma sellele, et me suudaksime peasjalikult tagada universaalset postiteenust, viia inimestele kirju ja ajalehti koju ning kui need näitajad on korras, siis saame uuesti avada debati selle üle, et kas selle peaks erastama või mitte," lausus Terras.