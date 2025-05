Sõja 1167. päev: Trump ähvardas Venemaad uute sanktsioonidega

USA president Donald Trump ütles, et võib allkirjastada senaator Lindsey Grahami seaduseelnõu uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta, kui Kreml ei tõesta, et on valmis rahulepingu suunas liikuma. Venemaa pealinna Moskvat ja selle lähipiirkonda tabas ööl vastu esmaspäeva Ukraina droonirünnak.

Trump ähvardas Venemaad uute sanktsioonidega

USA president Donald Trump ütles, et võib allkirjastada senaator Lindsey Grahami seaduseelnõu uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kohta, kui Kreml ei tõesta, et on valmis rahulepingu suunas liikuma.

Ameerika Ühendriikide president tegi sellekohase avalduse värskes intervjuus meediakanalile NBC News, kui temalt küsiti, kas ta allkirjastaks dokumendi uute sanktsioonide kohta Venemaa vastu. USA president vastas, et kõik sõltub Moskva tegudest.

"See sõltub sellest, kas Venemaa tegutseb suunas, et rahuni jõuda. Me tahame rahulepingut. Me tahame, et Venemaa ja Ukraina jõuaksid kokkuleppele. Arvame, et oleme sellele kõigest hoolimata üsna lähedal ja päästame sellega palju inimesi surmast. Säästame ka palju raha," rääkis USA president.

Samas rääkis Trump, et vaatamata käimasolevatele läbirääkimistele Venemaa ja Ukraina vahelise rahulepingu üle, ei pruugi selle saavutamine olla võimalik.

Küsimusele, kas USA on Vene-Ukraina sõjas rahulepingu sõlmimisele lähedal, vastas ta: "Loodan küll."

"Usun küll, et oleme ühe poolega lähemal ja võib-olla mitte nii lähedal teisega. Ei tahaks öelda, kummale poolele me lähemal oleme. Aga me tegime Ameerika rahva jaoks hea kokkuleppe haruldaste muldmetallide osas," ütles Trump.

USA riigipea kordas taas, et tema võimu ajal poleks see "kohutav, kohutav" sõda üldse kunagi alanud.

Trump lisas, et kui tema katsed rahu saavutada ebaõnnestuvad, siis ta lõpuks loobub üritamisest. "Võib tulla aeg, mil ma ütleksin: "Olgu, jätkake. Olge edasi rumalad"," seletas Trump.

"Mõnikord olen ma olnud tagasitõmbumisele lähedal, kuid siis juhtuvad jälle vahepeal positiivsed asjad. Võib saabuda aga aeg, mil ma ütlen seda... võib-olla pole see võimalik (kokkuleppele jõuda - toim.)," rääkis USA president.

Trumpi sõnul valitseb Vene režiimijuhi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel tohutu vihkamine, kuid tema arvates on siiski veel olemas võimalus rahulepinguni jõuda.

Trump märkis ka, et USA ja Euroopa kulutavad suure hulga raha, et aidata lõpetada sõda Ukrainas. USA riigipea kinnitusel on see küsimus Euroopa riikide jaoks olulisem kui Washingtoni jaoks.

Lisaks ründas Trump taas süüdistustega endist USA presidenti Joe Bidenit.

"Biden ei kontrollinud midagi. Ta lihtsalt saatis sinna raha, kellelgi polnud aimugi, mis toimub, miks nad seda tegid või miks nad seda saatsid. Ja need olid tohutud rahasummad," ütles USA president.

Trumpi administratsioon valmistas ette uue majandussanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatas reedel uudisteagentuur Reuters viitega kolmele Ühendriikide ametnikule ja veel ühele teemaga kursis olevale allikale.

Uued piirangud puudutavad Venemaa pangandus- ja energiasektorit ning on suunatud surve suurendamisele Moskvale, et toetada Washingtoni rahualgatusi. Sihtmärkide seas on Vene energiahiid Gazprom ning suurfirmad, mis tegutsevad loodusressursside ja rahanduse valdkonnas.

"Praegu pole selge, kas Trump paketi heaks kiidab. Üks administratsiooni esindaja rõhutas, et otsus on ainuisikuliselt presidendi teha. USA riiklikust julgeolekunõukogust kinnitati, et Venemaa vastu koordineeritakse rohkem karistusaktsioone," edastas Reuters.

Nagu märkis USA välisministeeriumi endine eriesindaja Ukraina küsimustes Kurt Volker, siis eirab Putin jätkuvalt üleskutseid relvarahule ja seetõttu on Washington sunnitud rakendama uusi survemeetmeid.

Zelenski: Venemaa ei ole huvitatud rindel relvarahu kehtestamisest

Venemaa ei ole huvitatud rindel relvarahu kehtestamisest, mis võiks avada tee sõja diplomaatilisele lahendamisele, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Tšehhis.

"Olukord lahinguväljal tõestab, et Venemaa ei soovi pikka relvarahu, mis avaks tee diplomaatiale," ütles Zelenski.

Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale

Venemaa pealinna Moskvat ja selle lähipiirkonda tabas ööl vastu esmaspäeva Ukraina droonirünnak, millest annavad tunnistust venelaste postitused sotsiaalmeedias ning Vene meediakanalite teated.

Umbes kell pool kolm teatasid venelased sotsiaalmeediakeskkonnas Telegram Moskva oblasti kohal lendavate droonide helidest ning plahvatustest ja õhutõrjetegevusest Podolski linnas. Varsti pärast seda kinnitas Moskva linnapea Sergei Sobjanin droonirünnakut oma Telegrami kanalil.

"Kaitseministeeriumi õhutõrjeüksused nurjasid Podolski linnaosas nelja Moskva poole lennanud drooni rünnaku. Esialgsetel andmetel rusude kukkumispaigas kahjusid ega inimohvreid pole. Sündmuskohal töötavad päästeteenistuste spetsialistid," kirjutas Sobjanin.

Drone attacks on Moscow.



Moscow Mayor Sobyanin reported that four drones were shot down over Podolsk. Russia activated the "Carpet" (Kover) emergency air defence plan at both Vnukovo and Domodedovo airports.



So… is this a rehearsal for Victory Day? pic.twitter.com/wd09OvXD7m — Maria Drutska (@maria_drutska) May 5, 2025

Lisaks teatati, et Vnukovo ja Domodedovo rahvusvahelistel lennujaamadel võeti kasutusele plaan "Vaip". See kuulutatakse välja siis, kui õhuruumi ilmuvad tundmatud või ohtlikud objektid, eelkõige droonid. Režiim näeb ette taeva viivitamatu sulgemise ja kõigi tsiviillendude peatamise, selgitas Ukraina väljaanne Unian.

Seni suurim Ukraina droonirünnak Moskvale toimus 11. märtsi öösel, kui Vene kaitseministeeriumi andmetel tulistati alla 337 drooni, neist 73 Moskva oblastis.

Ukraina teatas 42 Vene drooni allatulistamisest

Ukraina sõjavägi hävitas ööl vastu esmaspäeva 42 Vene drooni, veel 21 läks kaduma, teatasid õhujõud.

"Kella 9.00 seisuga on kinnitust leidnud 42 Shahed ja muud tüüpi drooni allatulistamine riigi ida-, põhja- ja lõunaosas. 21 läks kahju tekitamata kaduma," seisab Telegrami sõnumirakenduses edastatud teates.

Kokku ründas Vene vägi Ukrainat 116 ründe- ja muud tüüpi drooni ja kahe ballistilise raketiga Iskander-M/KN-23.

Rünnaku tagajärjel said kannatada Sumõ ja Donetski oblast.

Venemaa teatas 26 Ukraina drooni allatulistamisest

Vene väed neutraliseerisid ööl vastu esmaspäeva Brjanski, Kaluuga ja Moskva oblasti kohal 26 Ukraina drooni, teatas Venemaa kaitseministeerium.

"Ööl vastu esmaspäeva hävitasid õhutõrjeüksused 26 Ukraina drooni. 17 drooni hävitati Brjanski, viis Kaluuga ja neli Moskva oblasti kohal," teatas ministeerium.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 958 070 (võrdlus eelmise päevaga +1260);

- tankid 10763 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 22 411 (+8);

- suurtükisüsteemid 27 370 (+43);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1377 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1155 (+0);

- lennukid 372 (+2);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 34 997 (+137);

- tiibraketid 3196 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 47 250 (+109);

- eritehnika 3870 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.