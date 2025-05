Otse kell 13.15: uus riigi peaprokurör riigikogu erikomisjoni ees

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) selgitas, et regulaarne kohtumine riigi peaprokuröriga on erikomisjoni tava ja koostöövorm. Esimehe sõnul soovib komisjon Asilt küsida, milline on tema nägemus prokuratuuri tööst ning tulevikuplaanid asutuse juhtimisel.

"Samuti soovime teada peaprokuröri nägemust Pihlakodu juhtumist ning miks prokuratuur ei alustanud sel puhul menetlust juriidilise isiku vastu. Lisaks soovime küsida värsket infot käimasolevate korruptsiooni- ja majanduskuritegude uurimiste kohta, nagu Nordica ja Johanna Maria Lehtme kaasus," lisas esimees.

Arutatakse ka peamisi korruptsiooni ohuallikaid ning poliitilise korruptsiooni ennetamise ja karistamise võimalusi.

Vajadusel arutan komisjon isikuandmeid, ärisaladust või käimasolevate menetluste aspekte puudutavat kinnises vormis.