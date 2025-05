Riik kasutab pensionide ja toetuste maksmiseks vananenud arvutisüsteeme

Pensionide ja sotsiaaltoetuste väljamaksmisel kasutatakse tehnoloogilises mõttes muldvanu arvutisüsteeme, mida pole õigel ajal uuendatud. Et maksete süsteem kokku ei kukuks on lähiaastatel vaja 25 kuni 30 miljonit eurot, kuid kas riigieelarvest see raha leitakse, on praegu veel lahtine.

Esmaspäev on pensionipäev ja seekord õnnestus see kõigile õigel ajal välja maksta. Aprillis aga jäi nii mõnelgi eakal pension lubatud ajal saamata.

Pensionide arvutamiseks kasutatakse kahte SKAISi nimelist infosüsteemi, esimene neist on 25 ja teine 8 aastat vana. Infotehnoloogilises mõttes on mõlemad ajast ja arust ning kuna nende arendus on jäänud toppama, siis nõuab pensionide väljamaksmine suurt hulka käsitööd.

"Suurimaks väljakutseks meile oli aasta 2023. kui rakendus vanaduspensioniealiste tulumaksu erisus, siis me tõime pensionide väljamaksed vanast IT süsteemist uude, see tekitas selle, et meil tuli päris palju kontrolle ja käsitööd ja manuaalset tööd," rääkis sotsiaalkindlustusameti osakonnajuht Kristina Pähkel.

Infosüsteemide arendamisega tegeleva tervise ja heaolu keskuse sõnul ulatuvad probleemid aastate taha, kui arendamiseks ja hooldamiseks vajalik raha on jäänud saamata. Pisut on sotsiaalministeerium tehnoloogilise võla vähendamiseks oma eelarvest raha leidnud, aga praeguseks sellest piskust süsteemi üleval hoidmiseks enam ei piisa.

Epp Laanepõld TEHIKust möönas, et kasutatavate infosüsteemide kollaps ei pruugi olla kaugel.

"Ega nad eriti kaua enam vastu ei pea, SKAIS 1 on sellises seisus, mida lihtsalt ei ole võimalik tehnoloogiliselt edasi arendada, kuna tehnoloogiline platvorm on nii vananenud, et sellele enam uuemaid versioone peale ei tule ja lisaks ei ole ka arendajaid, kes vana tehnoloogiat haldaksid ja suudaksid seda kirjutada," sõnas Laanepõld.

Sotsiaalkindlustusamet ja TEHIK on infosüsteemide arendamiseks korduvalt esitanud lisaraha taotluse, seda on arutatud nii riigikogus kui ka valitsuses.

"Me oleme oma plaanina pannud kirja selle, et me vajaksime järgnevaks viieks aastaks 24,8 miljonit eurot, et jõuda sinna, kus jätkusuutlikus on tagatud, kus töö on automaatne, ja kus riskid on minimeeritud," ütles Pähkel.

Sotsiaalministri Karmen Jolleri (Eesti 200) sõnul on taotlus igati põhjendatud ja infosüsteemide tehnilise uuendamise rahastamise teema on laual ka koalitsiooniläbirääkimistel.

"Koalitsioonileppe raames me oleme seda arutanud väga tõsiselt, aga mis täpselt leppessse läheb, seda ma ei oska öelda enne, kui leppel on allkirjad all," ütles Joller.

Sotsiaalkindlustusamet teeb ettevalmistusi olukorraks, kui infosüsteem peaks kokku kukkuma, aga mis täpselt on sel juhul kavas, SKA öelda ei soovi.