Leedu julgeolekuteenistus hoiatab 9. mai eel Venemaa provokatsioonide eest

Nõukogude Liidu võidu 80. aastapäeva lähenedes Natsi-Saksamaa üle suureneb tõenäosus Venemaa eriteenistuste korraldatavaks sabotaažiks ja inforünnakuteks ning muudeks provokatsioonideks Leedu vastu, teatas VSD kolmapäeval meediale saadetud avalduses, mida vahendas Leedu rahvusringhääling.

VSD märkis, et pärast Venemaa sissetungi algust Ukrainasse on olnud juhtumeid, kus Venemaa luureteenistused korraldasid nn võidupüha perioodil Leedu vastu sabotaaži- ja vandalismirünnakuid.

Samuti viidi sel perioodil läbi inforünnakuid, mille käigus püüti Venemaa luureteenistuste aktsioone esitleda Leedus iseseisvalt tegutsevate rühmituste tegevusena, mis ei nõustu Leedu poliitikaga, ning levitati ka valeuudiseid väidetavatest õiguskaitseorganite repressioonidest Leedu elanike vastu, kes tähistavad nn võidupüha, seisab VSD avalduses.

Julgeolekuagentuur juhtis ka tähelepanu asjaolule, et viimastel kuudel on Kremli režiimi esindajate ja propagandistide radikaalne retoorika Leedu ja teiste Balti riikide vastu ägenenud. Lisaks juba mitu aastat levivatele süüdistustele ajaloo väidetavas ümberkirjutamises ja natsismi rehabiliteerimises on sagenenud avalikud üleskutsed alustada sõjalist agressiooni Balti riikide vastu.

Samuti on Venemaa režiim viimasel ajal aktiivselt ette valmistanud ja avaldanud kirjandust Leedu ajalooga seotud teemadel, mis vastab Venemaa ametlikule ajaloonarratiivile. Mõnda neist väljaannetest on püütud levitada ka Leedu territooriumil.

Provokatsioonide ja infooperatsioonide eesmärk on õhutada ühiskonnas hirmu ja paanikat ning edendada umbusaldust riigi otsuste ja institutsioonide töö vastu, selgitas agentuur.

VSD kutsus leedulasi üles kriitiliselt hindama Venemaa propagandakanalites või ebaselge kuuluvusega teabeallikates leiduvat teavet ning palus teatada, kui nad kuulevad Leedus korraldatavatest provokatsioonidest.