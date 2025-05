ERR Ukrainas: paljud pensionärid on asunud võitlema kodumaa vabaduse eest

Paljud Ukraina pensionärid on otsustanud, et oma riigi kaitsmine küsimuses vanusepiiri ei ole. Kuna vanuse tõttu neid väkke ei värvata ega mobiliseerita, otsustasid nad luua oma üksuse.

Niinimetatud "banderamobiilid" ehk tavalised kastiautod on sõidukid, millele on paigaldatud raketiheitjad. Ebatavaline on hoopis seltskond, kes neid opereerivad. Kõik on üle kuuekümne aasta vanad inimesed, kes on pensionärid. Nende pealik, kutsungiga "Vanaisa", pani oma loodud üksusele nimeks "Stepihundid".

"Ma hakkasin sõdima 2014. aasta mais. Sain haavata, aga mul vedas – mind raviti Eestis. Tänu eestlastele jäid mul jalad alles. Siin oleks mõlemad amputeeritud," sõnas "Vanaisa".

Täiemahulise sõja alguses hakkas "Vanaisa" koondama enda ümber teisi omavanuseid, keda muidu väkke ei võetud.

"Meil on järjekord ukse taga. Kuna meil on ainult kaks masinat, pole meil rohkem mehi vaja, kui kaheks ekipaažiks. Kui meil õnnestub ehitada veel masinaid, võtame nad vastu," lisas vabatahtlik.

"Ma liitusin kaitseväega 2022. aastal. Siis sain ma 60-aastaseks ja mind saadeti erru. Puhkasin natuke ja tulin tagasi. Keegi peab ju riiki kaitsma," ütles vabatahtlik pensionär "Dnipro".

Võitlejale kutsungiga "Kasakas" pakkusid tütred ja lapselapsed võimalust Euroopasse enda juurde kolida. Alguses ta oli isegi nõus.

"Pärast mõtlesin, et milleks sinna minna? Euroopa pole meile küll võõras, aga kellele meid seal vaja on? Siin aga on minust kasu, kaitsen oma kodumaad. Milleks ma peaks sinna minema?" lausus "Kasakas".

"Stepihuntide" suurimaks unistuseks on saada taaskord täieõiguslikeks Ukraina kaitseväe liikmeteks.

"Me ootame, et parlament võtaks vastu seaduse, mis lubaks üle 60-aastastel kaitseväega liituda ja lahingutegevusest osa võtta. Vastavalt põhiseadusele ei saa keegi mind keelata oma riiki kaitsmast," ütles "Vanaisa".

Ainus, mida need pensionärid peale pensioni Ukraina riigilt saavad, on niinimetatud "pliiatsid" ehk "Gradi" raketid.

"Vabatahtlikud aitavad meid väga palju. Head inimesed, kaasaarvatud eestlased. Tahan teid kiita. Mul on seal palju sõpru," sõnas "Vanaisa".

Mida arvavad need, kes vanusele vaatamata sõdivad oma riigi eest, nendest inimestest, kes hiilivad mobilisatsioonist kõrvale?

"Nad on meist küll füüsiliselt tugevamad, aga erinevalt meist ei ole neil võib-olla mõistus veel päris paika loksunud," ütles "Dnipro".

"Kes tahab, see leiab võimaluse, et oma riiki kaitsta. Neid, kes seda ei soovi, on ka võimatu selleks sundida. Nii lihtne see ongi. Kedagi selleks sundida ei saa," lisas "Vanaisa".