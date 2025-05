Trump kuulutab välja kaubandusleppe Suurbritanniaga

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA president Donald Trump kuulutab neljapäeval välja kaubandusleppe Suurbritanniaga.

Trump teatas juba kolmapäeval, et kuulutab neljapäeval välja suure ja väga tähtsa kaubandusleppe. Lääne meedia kirjutab, et USA ja Suurbritannia sõlmivad lepingu, mis puudutab auto- ja terasetööstust.

Trump alustas aprilli alguses jõulist tollipoliitikat ning jõustas kaitsetollid 10-protsendise baastariifiga kogu maailmale. Ta kirjutas toona alla ka korraldusele, millega kehtestas 25-protsendised tollid autoimpordile.

Sõlmitav kaubandusleping oleks Briti peaministri Keir Starmeri jaoks suur võit. Juba teisipäeval selgus, et Suurbritannia leppis Indiaga kokku vabakaubandusleppes.

Starmeri pressiesindaja kinnitas neljapäeval, et USA ja Suurbritannia on pidanud läbirääkimisi ning Briti peaminister annab neljapäeval ülevaate viimastest arengutest.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Briti läbirääkijad püüdsid veenda Trumpi vähendama ka 10-protsendilist baastariifi Suurbritanniale. Allikad teatasid siiski, et baastariif jääb esialgu oma senisel kujul alles.