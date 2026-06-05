Andy Burnham tahab saada Starmeri asemel Suurbritannia peaministriks

Manchesteri linnastu linnapea Andy Burnham teatas, et kandideerib leiboristide juhiks, kui ta võidab 18. juunil toimuvad vahevalimised. Kui Burnhamist saab leiboristide juht, vahetab ta Suurbritannia peaministri ametis välja Keir Starmeri.

Burnham ütles BBC-le, et kui parteis algavad juhivalimised, soovib ta neis osaleda. See on esimene kord, kui ta on avalikult väljendanud soovi saada Suurbritannia peaministriks.

Starmer ise on oma koduparteis üha suurema surve all, kuna leiboristid said viimastel Briti kohalikel valimistel lüüa. Paljud partei liikmed nõuavad Starmeri tagasiastumist ning tema kohta himustavad mitmed poliitikud.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et ligi 100 leiboristide parlamendiliiget nõuab Starmeri tagasiastumist. Starmerile väljakutse esitamiseks vajab Burnham 81 leiboristide parlamendiliikme toetust.

Leiboristide seas süvenevad nüüd pinged ning peaministri kantselei reageeris Burnhami väljaütlemistele teravalt, teatades, et Starmer ei kavatse ametist lahkuda

Burnham on üks populaarsemaid leiboristide poliitikuid. Ta on avaldanud toetust maamaksule, kuid soovib samal ajal säilitada eelarvedistsipliini. Samuti soovib ta, et Suurbritannia liituks tulevikus taas Euroopa Liiduga.

Starmerile väljakutse esitamiseks peab Burnham aga esmalt võitma Makerfieldi vahevalimised. See võimaldaks tal naasta parlamenti ning kandideerida leiboristide juhiks.

Viimased küsitlused viitavad, et Makerfieldi vahevalimiste saatus püsib noateral. Leiboristide toetus on umbes 43 protsenti, parempopulistliku partei Reform toetus aga 40 protsenti. Burnhami valimiskaotus oleks seetõttu valus löök nii talle endale kui ka kogu tema koduparteile.