Hiina president saabus Moskvasse võidupüha tähistamisele

Xi sõnul toob Moskva ja Pekingi suhe tänasesse rahutusse maailma positiivset energiat ning aitab kaasa ülemaailmse juhtimissüsteemi reformimisele. Hiina president rõhutas, et Peking on koos Moskvaga valmis kandma erilist vastutust, et kaitsta tõde teise maailmasõja ajaloo kohta.

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et karmid sõja-aastad on teinud Venemaast ja Hiinast relvavennad ning vastastikune suhtlus ei ole suunatud kellegi vastu.

"Austatud esimees, kallis sõber! Tahaksin teid veel tänada teie visiidi eest. See on meile väga oluline. Meie mõlema rahva lugematud ohvrid on väärt seda, et neid mitte kunagi ei unustata. 27 miljonit inimelu andis Nõukogude Liit,

pani need isamaa altarile, võidu altarile ja 37 miljonit elu võeti Hiinalt nende vabaduse ja iseseisvuse eest. Kommunistliku partei juhtimisel see võit saavutati," sõnas Putin.

Putin ütles hiljem ajakirjanikele, et kõnelused Hiina riigipeaga olid produktiivsed.

"Meie kõnelused Hiina Rahvavabariigi presidendiga leidsid aset traditsiooniliselt soojas, sõbralikus ja konstruktiivses õhkkonnas ning olid väga sisukad ja produktiivsed," sõnas Venemaa president kõnelustele järgnenud dokumentide allkirjastamise tseremoonial.