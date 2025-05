Putin pakkus otsekõnelusi Ukrainaga

"Teeme ettepaneku, et Kiievi võimud jätkaksid läbirääkimisi, mille nad (Ukraina – toim.) 2022. aasta lõpus katkestasid. Taaskäivitage otsesed läbirääkimised ja, ma rõhutan, ilma igasuguste eeltingimusteta. Teeme ettepaneku alustada viivitamata järgmisel neljapäeval, 15. mail Istanbulis. Seal, kus neid varem peeti ja kus need katkestati," ütles Putin ajakirjanikele.

Ta märkis, et Türgi võimud on korduvalt pakkunud sarnaseid läbirääkimisi oma territooriumil. Putin ütles ka, et räägib pühapäeval Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga et too aitaks kaasa läbirääkimistele, mis tema sõnul võivad viia relvarahuni.

"Meie ettepanekud, nagu öeldakse, on laual. Otsus langetatakse nüüd Ukraina võimude ja nende kuraatorite poolt, kes ilmselt isiklikest poliitilistest ambitsioonidest, mitte oma rahva huvidest juhindudes, tahavad jätkata sõda Venemaaga Ukraina natsionalistide käte läbi," ütles Venemaa juht.

"Venemaa on valmis läbirääkimisteks ilma igasuguste eeltingimusteta. Praegu käib sõjaline tegevus, käib sõda, aga meie teeme ettepaneku jätkata läbirääkimisi, mida ei ​​katkestanud meie. Mis selles halba on? Need, kes tõesti tahavad rahu, ei saa seda muud teha kui toetada," lisas Putin.

Prantsuse president Emmanuel Macron, Briti peaminister Keir Starmer, Saksa kantsler Friedrich Merz ja Poola peaminister Donald Tusk käisid laupäeval Kiievis ja tegid seal peetud kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga teatavaks, et kutsuvad Venemaad üles nõustuma 30-päevase tingimusteta relvarahuga alates esmaspäevast, ähvardades vastasel juhul Venemaad uute täiendavate sanktsioonidega.

