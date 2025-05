Hipodroomi arenduse alla rajatakse ligi veerandkilomeetrine tunnel

Hipodroomi kvartalit ehitav Reterra teatas, et kvartalis algas taristu ehitamine ning et selle keskseks osaks saab olema ligi 250 meetrit pikk tunnel, mis ühendab rajamisel oleva Hipodroomi tänava ning sellega paralleelse Merimetsa tee.

Reterra märkis, et tegemist on esimese korraga Eestis, kui autoliiklusele mõeldud tunnel rajatakse elu- ja ärikvartali alla.

Tunneli ehituse käigus rekonstrueeritakse ka Merimetsa tee ja ehitatakse välja Hipodroomi tänav, mis hakkab osaliselt paiknema Paldiski maanteel asuva trollipargi alal. Tunnelisse tuleb 1+1 sõidurajaga tee koos kahe ringristmikuga.

Reterra omanik ja tegevjuht Reigo Randmets ütles ERR-ile, et tunnel on plaanis valmis saada järgmise aasta kevadel. Koos tunneli rajamisega käib maa-aluste parklate ja Hipodroomi tänava väljaehitamine. Tunnelist avatakse teed ka kvartali all asuvatesse parklatesse, kuhu on kavandatud parkimiskohad piirkonna elanikele, äridele ning ärihoonete klientidele. Maa peale peaks jääma vaid üksikud parkimiskohad ning needki on mõeldud kohalike äride teenindamiseks.

Hipodroomi tunneli ehitust rahastavad Hipodroomi arendajad. "Kvartali kogutaristu tervikmaksumus jääb suurusjärku 21 miljonit, tunneli osa sellest kaudselt veerandi," lausus Randmets.

Hipodroomi tunnel pole siiski pikim autoliiklusele mõeldud tunnel Tallinnas: 2013. aastal avatud Järvevana tee tunneli pikkuseks on 320 meetrit. Kõige sügavamas kohas mindi ligi 16 meetrit allapoole Ülemiste järve pinda.

Hipodroomi arendus. Autor/allikas: Reterra Estate

Tööd jõuavad ja Hipodroomi ristmikule

Kui praegused tööd Merimetsa teel, Hipodroomi tänava rajamisel ja tunneli ehitamisel liiklust ei sega, siis lähitulevikus peaks ümber ehitatama kogu Hipodroomi ristmik ja selle lähiala Paldiski maanteel.

Randmets ütles, et järgmine suurem samm taristu arendamisel on ristmiku rekonstrueerimine ja see peaks juhtuma järgmise paari aasta jooksul.

"Lisandub kergliiklusteid, korrastatakse bussirajad. Rekonstrueerimistööd hõlmavad Paldiski maantee, Endla tänava ja Mustamäe tee ristmikku kuni Mooni tänavani," lausus ta.

Samal ajal käib Reterrale kuuluval alal kvartali ehitus. Viis esimest hoonet on Randmetsa sõnul juba ehitamisel.

Arenduse lõplik valmimine võtab siiski aega. "Reterra arendusosa kvartalist peaks kõigi eelduste kohaselt valmima aastaks 2035, seda siis juba koos roheluse ja ojasängiga, üldkasutatava keskväljaku, laste mänguväljakute ja muuga," lausus Randmets.

Piirkonnas on lisaks Reterrale kaks arendajat, Alfa Property ja EKE, kelle arendatavale alale peaks kerkima neli omavahel ühendatud ärihoonet.