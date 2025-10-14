X!

Reigo Randmets: Tallinn vajab tihedamat linnaruumi ja kiiremaid menetlusi

Arvamus
Reigo Randmets
Reigo Randmets Autor/allikas: Jake Farra
Arvamus

Tihe linn ei tähenda, et linna kõik ruutmeetrid peavad olema maksimaalselt täis ehitatud. Suisa vastupidi, see tähendab tühja ruumi rakendamist mitmeotstarbeliselt, kirjutab Reigo Randmets.

Viimane poolaasta on toonud mõningasi edenemisi. Põhja-Tallinna üldplaneering sai vastu võetud mõned nädalad tagasi, arendusprotsessid on läinud kiiremaks ning otsustusõigus liikunud poliitilistelt positsioonidelt ametnikele. Ka koostöö linnavalitsusega on aegade parimaid, sest ühiselt tegutsemises nähakse võitu kõigile. Et teema on aktuaalne, peegeldub ka valimiste sõnumites: vajadus tihedama linna ja kiiremate menetlusprotsesside järele kostub pea kõigi erakondade loosungitest.

Tihe linn ei tähenda tornhooneid

Linn ei saa tihedam, kui puudub tervikvaade. Menetlusaegade vähenemise baasaluseks on ühised kokkulepped ja nägemus linna arengust ehk üldplaneering. Viimase puudumisel linnaruumi kasvatada, muuta või tihendada ei ole mõistlik. Kui üldplaneeringut ei ole, tähendab iga uus planeering üldplaneeringu jupphaaval muutmist.

Tihe linn ei tähenda, et linna kõik ruutmeetrid peavad olema maksimaalselt täis ehitatud. Suisa vastupidi, see tähendab tühja ruumi rakendamist mitmeotstarbeliselt. Ehk lahendusi, mis soosiksid erinevaid elamisviise ja mis täidaks erinevaid vajadusi, tervise- ja pereteenustest elamis- ja büroopindadeni, rohealadest sujuva liikluseni. Tallinna potentsiaal on väga suur, kuid linnaplaneerimine on liialt kaua olnud tükkhaaval lähenemises kinni.

Kõnelesime teemast Tallinna linnavalitsusega kevadel. Arendajate ettepanekul lihtsustaks protsessi, kui esmase planeeringu algatuse saaks esitada ühe A4 suurusel dokumendil, tuginedes üldplaneeringule. Nii saaks algatamisotsus sündida 30 päevaga, nagu seadus nõuab, ja ehituslubadeni ei kuluks aastaid, nagu on olnud pikaaegne praktika. Hipodroomi kvartali ehitusloa saamiseni läks näiteks kuus aastat.

Kinnisvaras kehtib lihtne tõde, et aeg on raha. Kui planeeringu algatamisest ehitusloani läheb aastaid, kasvab pelgalt ootamise tõttu kinnistu hind. Teeme lihtsa arvutuse: kui esialgne ehitusõiguse hind on 500 eurot ruutmeetri kohta, siis viie aastaga on see kasvanud 900 euroni ja kümne aastaga 1500 euroni ruutmeetri kohta. See kandub otse korterite hindadesse ehk hinnatõusu veab suuresti veniv bürokraatia.

Selle tulemust näeme hästi turukäitumises. Tallinna lähivallad on oma menetlustes kiiremad ning kodude hinnad on sealsetes uusarendustes soodsamad. Kodusid ostetakse lähivaldadesse praegu 30 protsenti enam kui Tallinna uusarendustesse. Ja mis siin imestada, kui lähivallas saab sama raha eest toa või kaks rohkem.

Iga linnast eemale koliva perega kaotab Tallinn ka maksutulu, kuid et enamus sealsest elanikkonnast töötab Tallinnas, jääb pealinnale taristuhalduse kulu ja valglinnastumise kasvades see vaid kerkib.

Lisaks vajame läbipaistvat menetlussüsteemi, kus kogu protsessi kulg oleks nähtav nii ametnikele kui arendajatele - just nagu see toimib ehituslubade menetlemisel riiklikus ehitisregistris (EHR). Arendajad takerduvad praegu endiselt ametkondade bürokraatiasse või kohtavad sootuks vastuseisu. Läbipaistvus suurendaks ametnike vastutust, lubadused ja kooskõlastused oleksid siduvad ning otsustel reaalne kaal.

Arendajate ja linna koostöö on hädavajalik

Tihedam, mitmefunktsiooniline linnakeskkond, kus elu ja ärid põimuvad, teeks ühena elamispinnad taskukohasemaks, aga mitte ainult, tihedam linn on ka jätkusuutlikum, soosides rattasõitu ja ühistransporti. Arendajad ootavad linnalt terviknägemust ja oleksid valmis kaasa mõtlema. Kellegi huvi ei ole öised pimealad, mis on aga reaalsus, kui koduostja teeb taskukohasema valiku linnast väljas või jätkub tükati planeerimine.

Arendajad ja linn ei ole vastaspoolel, meie eesmärk on ühine. Meil on visioon ja soov panustada kaasaegsesse elavasse Tallinna. Tulevane linnavalitsus võiks moodustada koostööplatvormid, kus arendajad on neile partnereiks, mitte pelgalt kooskõlastust ootavad taotlejad.

Kui tahame, et noored pered suudaksid Tallinnas kodu osta, peab töös olema rohkem projekte, menetlused kiiremad, kunstlikke kulusid vähem ja strateegiline vaade linna arengule selge.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

12.10

Aap-Eerik Lai: soovin meile vähem iseteeninduskassasid

13.10

Mari-Liis Jakobson: kohalike valimiste korduma kippunud küsimused

13.10

Annika Alavere ja Grete Marleen Kongo: iga noor väärib turvalisi suhteid

13.10

Kai Realo: munitsipaliseerimine lämmataks konkurentsi ringmajanduses

09:26

Reigo Randmets: Tallinn vajab tihedamat linnaruumi ja kiiremaid menetlusi

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

10.10

Martin Öövel ja Krister Kruusmaa: lukku pandud info ei teeni ühiskonda

08.10

Laura Kipper: muuseum ei ole poliitilise võitluse areen

06.10

Berk Vaher: äkki on hoolivus punk?

VIIMASED UUDISED

11:59

Väikeste Roheneemesaarte jalgpallikoondis jõudis suure saavutuseni

11:57

Tony Blairil võib olla võtmeroll sõjajärgse Gaza ülesehitamisel

11:55

Toitumisnõustaja: taimeteed võiks juua vähese piima ja ilma suhkruta

11:45

Majandusministeerium kolib kinnisvarakulude kärpimiseks allasutusi kokku

11:39

Tallinna Arhitektuuribiennaali kuraatorikonkursi võitis Stuudio Täna

11:33

Uuring: meeste ajud kahanevad naiste omadest kiiremini

11:23

PÖFF-il toimub esmakordselt Balti dokfilmide võistlusprogramm

11:19

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

11:17

Asi naiskond alustas EuroCupi võiduga, Pokk tegi Poolas suure kaksikduubli

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: miks Kalle Rovanperä vormeli rooli taha istub? Uuendatud

10:59

Ida-Virumaale õpetajaks siirdujatel soovitatakse uurida koolide tausta Uuendatud

10:58

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

10:46

Ühe minuti loeng: kuidas kool noori valima innustada saab?

10:38

Taaramäe lõpetas Kyushu velotuuri teisel kohal

10:33

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt neli inimest Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo