Keila Reformierakonna fraktsioon esitas uuele linnapeale umbusaldusavalduse

Pikaaegse Keila linnapea Enno Felsi ametist taandumise järel valis linnavolikogu 29. aprillil uueks linnapeaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Anneli Pärlini, ent pärast linnapea valimist toimunud linnavalitsuse koosseisu kinnitamine ebaõnnestus – hääled jagunesid võrdselt ning vajalik toetus jäi saamata.

Esmaspäeval toimunud volikogu istungil pakkus Anneli Pärlin linnavalitsuse koosseisu liikmetena välja lisaks endale Merike Käveri, Tõnu Kauri, Katri Reimanni, Keiu Valge ja Veljo Reiniku.

Enne istungi algust esitas linnavolikogu liige, Reformierakonna liige Janne Sirel umbusaldusavalduse Pärlini vastu.

"Esitame umbusaldusavalduse, kuna Anneli Pärlini poolt pakutud linnavalitsusel puudub volikogu enamiku toetus. Värskel linnapeal on olnud kaks nädalat linnavalitsuse moodustamiseks, kuid kahjuks pole seda seni juhtunud. See kinnitab, et tegelikkuses puudub tal võime linna juhtida, mis paratamatult takistab ka linna edasist arengut," ütles Keila Reformierakonna piirkonna juht Timo Suslov.

Reformierakonna fraktsioon plaanib järgmisel volikogu istungil esitada uueks linnapeakandidaadiks taas Maret Pärnametsa.

"Tänu Anneli Pärlini suutmatusele moodustada linnavalitsuse koosseis on seni tegutsenud linnapea kohusetäitja rollis Maret Pärnamets, Pärlinil on seejuures täna vaid tiitel," ütles linnavolikogu esimees Tanel Mõistus.

"Meie usaldame jätkuvalt Maretit linnapea ametisse. Juba järgmisel volikogu istungil on plaanis ta ametisse kinnitada, et linn saaks taas omale toimiva valitsuse," lisas Mõistus.

Anneli Pärlin kirjutas sotsiaalmeedias, et esmaspäeval toimunud volikogu istungil ei leidnud tema pakutud linnavalitsuse koosseis taas toetust.

"Taaskord ei leidnud minu linnavalitsus volikogu liikmete toetust. Samuti andis Reformierakond sisse avalduse minu umbusaldamiseks. Kõige varem saab see toimuda eeloleval reedel. Tuleb välja, et salajas väärtuspõhiseid otsuseid teha on lihtsam kui avalikult oma tõekspidamistele truuks jääda. Kurb, aga nii on," kommenteeris Pärlin.