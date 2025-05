Kallas: Putin ei julge Zelenskiga Istanbulis kohtuda

Neljapäevaks kavandatav kohtumine Zelenski ja Putini vahel oleks esimene otseläbirääkimiste voor Venemaa ja Ukraina vahel alates Moskva agressioonisõja alguskuudest 2022. aastal.

Läbirääkimised pakkus välja Putin ise, kui keeldus Ukraina ja lääneliitlaste nõutud tingimusteta relvarahust. Zelenski kutsus seepeale Venemaa presidenti võtma läbirääkimistest isiklikult osa, öeldes, et ootab teda Istanbulis.

Moskva pole Zelenski kutsele seni vastanud.

"Ma arvan, et see on hea, kui nad koos maha istuvad," ütles Kallas Kopenhaagenis toimunud demokraatiateemalisel konverentsil.

"Aga ma ei usu, et Putin julgeb seda teha," lisas ta.

Kallas märkis, et üle kahe kuu on möödunud ajast, mil Ukraina nõustus tingimusteta relvarahuga, kuid Venemaa proovib endiselt aega võita.

"Venemaa mängib ilmselgelt mänge, püüab võita aega, loodab, et aeg on nende poolel. Me ei ole nende poolt mingeid häid jõupingutusi ega häid märke näinud," lisas Kallas.

Ukraina sõnul oleks Putini keeldumine selge märk, et Moskva ei võta rahupüüdlusi tõsiselt.

"Kui Vladimir Putin keeldub Türgisse tulemast, on see lõplik märk, et Venemaa ei soovi seda sõda lõpetada, et Venemaa ei taha ega ole valmis läbirääkima," ütles Zelenskõi kantseleiülem Andri Jermak avalduses.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin tegi pühapäeval ettepaneku alustada neljapäeval Istanbulis Ukrainaga otsekõnelusi püsiva rahu saavutamiseks, millele Ukraina president Volodõmõr Zelenski vastas üleskutsega kehtestada juba alates esmaspäevast sõjategevuses vaherahu. Venemaa relvarahuga ei nõustunud ning jätkas esmapäeval rünnakuid Ukrainale.