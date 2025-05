Trump alustas ringreisi Lähis-Idas

Trumpi otsus teha oma esimene planeeritud välisvisiit araabiamaadesse on ebatavaline, kuna traditsiooniliselt on USA president külastanud kõigepealt Kanadat, Mehhikot või Euroopa riike.

Lisaks ütles Trump esmaspäeval, et kaalub neljapäeval Türki reisimist võimalikel Ukraina ja Venemaa vahelistel läbirääkimistel osalemiseks.

Trumpi reisilt oodatakse kõnelusi ja otsuseid muuhulgas investeeringute ja kaubanduspoliitika ning julgeolekuolukorra kohta, mille seas on esiplaani plahvatusohtlik Lähis-Ida.

Valge Maja teatel on presidendi reisi eesmärk tugevdada suhteid piirkonna riikidega. Valge Maja rõhutas, et Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid on viimastel kuudel pakkunud Trumpi administratsioonile olulist diplomaatilist tuge muuhulgas Ukraina ja Gaza sõdade relvarahuläbirääkimistel.

Trumpi perekonna ettevõttekonglomeraadil on piirkonna riikides ka märkimisväärsed isiklikud ärisuhted.

Tegemist on siiski juba Trumpi teise välisreisiga tema ametiajal, kuna esimene välisvisiit tuli programmi ootamatult, sest USA president osales paavsti matustel aprilli lõpus.

Uudisteagentuuri AP ja telekanali CNN allikate kohaselt kavatseb Trump reisi ajal teatada, et Ameerika Ühendriigid hakkavad Pärsia lahe kohta kasutama nime Araabia laht. Nimi on Lähis-Idas olnud vaidlusalune, sest Iraan on eelistanud ajaloolist nimetust Pärsia laht. Samas mõned teised piirkonna riigid peavad sobivamaks Araabia lahte.

Trump kasutas nime Araabia laht juba oma esimesel presidendiajal, mis tekitas Iraanis pahameelt. Ka nüüd on Iraan kommenteerinud kriitiliselt Trumpi kavatsusi ja peab võimalikku plaani Iraani suhtes vaenulikuks.

Esialgu pole teada, kas Trump kavatseb oma plaani ellu viia või mitte. Iraani ja Ühendriikide suhted on juba niigi problemaatilised.