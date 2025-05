Tervishoiuasutuste liitmine esialgu patsiente ei mõjuta

Lasnamäe tühermaale peaks kerkima Tallinna haigla. Kas ja millal uus hoone siia ehitatakse, on praegu veel lahtine, aga Tallinna haigla kui üks suur asutus moodustatakse kindlasti.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis hiljemalt 12. juuni Tallinna volikogu otsusega liidetakse Tallinna kiirabi, hambapolikliinik, lastehaigla, Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla.

"Esialgses etapis suurema tõenäosusega ei meie kolleegid, meie töötajad ega ka meie patsiendid vähemalt selle aasta jooksul, ilmselt ka järgmise aasta alguses veel ei tunne suuri muudatusi," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov.

Nii Popov kui ka Ida-Tallinna keskhaigla juht Tarmo Bakler tunnistavad, et praegu on eriarstiabi pealinnas killustunud. Mõne aja pärast on kavas üle vaadata ka haiglates pakutavad erialad ning valveringid.

"Paljudes valdkondades ühendhaigla tegevus ei muuda arstide tänaseid tegemisi, töökorraldust. Kuid nendes valdkondades, kus samaaegselt on valves sama eriala arstid, kus me hoiame samasuguseid teenuseid töövälisel ajal valmisolekus, nendes valdkondades kindlasti selline tulevane töö ümberkorraldmaine võimaldab tööd mõistlikult plaanida," sõnas Bakler.

Kuigi eelmise valitsuse ajal oli põhimõtteline kokkulepe liita Tallinna haiglatega ka Põhja-Eesti regionaalhaigla, siis Ossinovski sõnul on PERH-i liitumise eelduseks riigi otsus osaleda Tallinna ühendhaigla ehitamisel.

"Me teame, et Tallinna haiglate finantsseis on väga hea, aga Põhja-Eesti regionaalhaigla finantsseis on kaunis keeruline. Meie haiglatel on hea finantsseis selletõttu, et me oleme viimastel aastatel lükanud edasi oma investeeringuid, kogudes finantsilist rasva muuhulgas ka selleks, et rahastada uut meditsiinilinnakut. Loomulikult kui Põhja-Eesti regionaalhaigla tuleb sellesse kontserni juurde, siis meil peab olema see veendumus, et piltikult öeldes meie haiglate hea finantsseisuga ei maksta tagasi Põhja-Eesti regionaalhaigla varem võetud laenusid," lausus Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Selle nädala lõpuks ootab pealinn valitsuselt sel teemal vastust. Sotsiaalminister Karmen Jolleri sõnul ei ole valitsus seda otsust veel langetanud. Praegune ühendhaigla plaan tugineb ministri sõnul kümne aasta tagustel andmetel.

"Kui me ei tea, mis maja me ehitame ja me ei tea täpselt, mida see sisaldab, siis minul on ministrina väga raske anda kinnitust millelegi, mida alustatakse pärast minu ministriks oleku aega," ütles reformierakondlane Karmen Joller.

Uue meditsiinilinnaku ehitamine läheb praegustel hinnangul maksma 800 miljonit eurot, vanade hoonete renoveerimine 600 miljonit. Nelja Tallinnas tegutseva haigla ravimaht on pea poole Eesti eriarstiabist.