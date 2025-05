USA tühistab Bideni-aegse AI-kiipide ekspordipiirangu

USA ametnik ütles kolmapäeval, et kavandatud regulatsioon, mis pidi jõustuma 15. mail, on täis bürokraatiat, mis muudab selle jõustamatuks. Selle asemel kavatseb president Donald Trumpi administratsioon reeglit muuta, vahendas väljaanne Financial Times (FT).

Washingtoni samm tuleb ajal, mil uus administratsioon suhtub tehisintellekti ja muude kõrgtehnoloogiate reguleerimisse riigisiseselt leebemalt, seistes silmitsi Hiina ettevõtete esiletõusuga selles sektoris, märkis FT.

Muudatused reeglis, mida tuntakse tehisintellekti leviku raamistikuna (i.k. Framework for Artificial Intelligence Diffusion), tooksid leevendust ettevõtetele nagu Nvidia. Muidu kehtiksid kiibitootmise hiiglasele piirangud tehisintellekti riistvara müümisele sellistes riikides nagu India, Šveits ja Singapur.

Ettevõtte toodetavate graafikaprotsessorite järele on valitsenud püsiv ja meeletu nõudlus, mis on tõstnud firma vaid paari aastaga üheks maailma kõige väärtuslikumaks ettevõtteks, tõdes FT.

Selle asemel, et lasta Bideni-aegsetel piirangutel nädala pärast jõustuda, ütles ametnik, et Trumpi administratsioon koostab eeskirja, mis tagaks USA tehnoloogia õitsengu, ilma et Ameerika vastastel oleks võimalik tehnoloogiale ligi pääseda. Ametnik hoiatas, et eeskiri ei valmi kohe ja selle kehtestamine võtab aega.

Bideni presidendiaja viimastel päevadel kehtestatud ekspordikontroll lõi kolmetasandilise litsentsimissüsteemi andmekeskustes kasutatavatele tehisintellekti kiipidele, näiteks Nvidia võimsatele graafikaprotsessoritele.

Nende eesmärk oli tehisintellekti toetava infrastruktuuri pärast käiva geopoliitilise rivaalitsemise õhkkonnas raskendada Hiina ettevõtetel USA ekspordipiirangutest möödahiilimist, mis püüavad tipptehnoloogiale ligi pääseda kolmandate riikide kaudu.

Kavandatav seadusandlus kehtestas kiipide ekspordimahule piirangu kõigile peale väikese arvu lääneriikide, sealhulgas G7 liikmed ja Taiwan. Sellest leebemate piirangutega keskmisse rühma kuulus üle 100 riigi, mille hulgas oli ka Eesti.

Nii Euroopa Liit, Nvidia ja laiem kiibi- ja tehnoloogiatööstus kritiseerisid reegleid. Nende sõnul annaksid reeglid hoopis eelise Hiina konkurentidele, näiteks Huaweile, kuna ka need arendavad ja müüvad oma tehisintellekti riistvara ja võivad oma toodangut pakkudes ära hoida selle, et suur osa maailmast tugineks Ameerika tehnoloogiale.

"Me tervitame administratsiooni juhtimist ja uut suunda tehisintellekti poliitikas," ütles Nvidia pressiesindaja. "Tehisintellekti leviku eeskirja tühistamisega on Ameerikal kord põlvkonna jooksul võimalus juhtida järgmist tööstusrevolutsiooni ja luua kõrgepalgalisi töökohti USA-s, ehitada uut USA tarnitud infrastruktuuri ja leevendada kaubandusdefitsiiti."

Ettevõtte aktsiad sulgusid kolmapäeval pärast uudise ilmumist kolm protsenti kõrgemal, samas kui teise kiibitootja AMD aktsiad tõusid 1,8 protsenti.

Nvidia võimsaimate kiipide eksport Hiinasse on juba keelatud pärast Bideni administratsiooni järjestikuseid jõudluspõhiseid piiranguid.

Trumpi administratsioon kehtestas eelmisel kuul uued litsentsinõuded vähem võimsatele kiipidele, mille Nvidia ja AMD on spetsiaalselt Hiina turule loonud, et järgida ekspordikontrolli nõudeid. Nvidia teatas, et H20 kiipide keeld põhjustas 5,5 miljardi dollari suuruse kaotuse ettevõtte tuludele.

FT märkis, et pärast ajutist erandit USA kaubanduspartneritele kehtestatud kõige äärmuslikumatest vastastikustest tollimaksudest on käimas ka laiem riikliku julgeoleku ülevaade võimalike uute pooljuhtide kohta kehtestatavate tollide kohta.