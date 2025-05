Tartu Veevärk kontrollib reostusallikat otsides mitut võimalust

Tartumaal on alates aprilli keskpaigast sadu inimesi haigestunud oksendamist, kõhulahtisust, iiveldust ja palavikku põhjustavasse tõppe, mille põhjuseks on ilmselt reostunud kraanivesi. Alates 8. maist on haigestumisest teavitanud kaks-kolm inimest päevas.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna teenuse juht Juta Varjas ütles, et praegu on näha peresiseste nakatumiste arvu langust ning uued rühmaviisilised haigestumised võivad tekkida juhul, kui inimesed lähevad haigena tööle või kooli ja ei pea kinni hügieenireeglitest.

Teispäeval kirjutas Tartu Postimees, et Soinaste Laululinnu lasteaia juurest on leitud toru, milles on kahtlaselt madal surve ning seepärast alustati toru lahtikaevamist.

Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp ütles kolmapäeval ERR-ile, et kõnealune toru pole ummistunud, kuid lasteaeda läbi käies selgus, et sellest torust tuli palju vähem vett ning seda kinnitas ka mõõtmine. Praegu kaevamine jätkub, sest seal on mingi anomaalia.

"Pusime mitmel rindel paralleelselt, kontrollime eri asju ja tundub, et hakkab midagi kokku jooksma, aga ei julge seda veel väita," lausus Kapp.

Ta märkis, et seireproovid olid pikalt korras, siis tekkis võrgus mingi värelus ja nüüd on need taas korras. Kapi sõnul teeb reostusallika uurimise keeruliseks see, et kui selleks oleks mahutiga joogiveepuhasti, jätaks reostus mahutisse jälje.

"Kui aga võrgu peal toimub löökreostus, plaks, siis ei jää sellest jälge. Kui reostus leviks pikemalt, jääks jälg. Teeme detektiivitööd," tõdes Kapp. "Läheme järjest piki võrku, saame need vastused, aga on ka variant, et me ei saa kunagi päris lõpuni teada."

Kapp märkis, et Tartu Veevärgil on torustikku kokku 400-500 kilomeetri vahel ja kliente 13 500. Kui keegi peaks ühel kinnistul näiteks torud valesti ühendama ja sellest veevärgile teada ei anna, ongi häda käes.

Õppetunnid, mis praegusest olukorrast saadakse, on Kapi sõnul väga head ning ilmselt ootavad veevärki ees ka paljud korralduslikud muudatused alates võrgu disainist.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna menetlusgrupi juht Agne Allas ütles, et sellel nädalal on terviseameti poole pöördunud 11 inimest, kellest neljal algasid sümptomid esmaspäeval.

"Enamikul neist on varasem seos eelnevalt haigestunutega. 11. mail haigestus samuti neli inimest, neist kahel oli varasem seotus eelnevalt haigestunuga. Teised teavitused on olnud varasemate haigestumiste kohta," lisas Allas.

Haigestunutelt võetud proovidest on leitud näiteks noroviirust, rotaviirust, sapoviirust ja kampülobakterit ning selline kirju pilt on terviseameti kinnitusel iseloomulik just joogivee fekaalse reostuse puhul. Tarbijate kraaniveest on tuvastatud üksikud E.coli, coli-laadsete ja enterokokkide leiud.

Jätkuvalt soovitab terviseamet Tõrvandi, Soinaste ja Ülenurme piirkonnas joogivett enne kasutamist keeta. Amet jätkab olukorra seiret.