Euroopa komisjon peab uuesti kaaluma von der Leyeni sõnumite avaldamist

Euroopa Liidu kohus otsustas, et Euroopa Komisjon peab paremini selgitama, miks nad ei avaldanud New York Timesi päringu peale komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni telefonisõnumid Pfizeri tegevjuhi Albert Bourlaga.

Ajalehele 2021. aastal antud intervjuus ütles Bourla, et sõnumid ja telefonikõned von der Leyeniga lõid usalduse, mille pinnalt sõlmiti pandeemia ajal lepingud, et osta pea 2 miljardit vaktsiinidoosi.

Komisjon eitab, et sõnumid olid tähtsad ja põhjendab, et seetõttu pole need arhiveeritud ning neid ei saa ka avaldada. Samas on komisjon vältinud selgelt vastamast, kas sõnumid on kustutatud.

Kriitikute sõnul on see näide sellest, kuidas sõnades avatust tähtsustav komisjon leiab tihti ettekäändeid, et infot avaldada valikuliselt.

"Tänane kohtuotsus ei seadnud kahtluse alla komisjoni dokumentide registreerimise reeglid. Mida see otsus ütleb on see, et komisjon oleks pidanud pakkuma detailsema selgituse, miks komisjoni käes ei ole küsitud tüüpi dokumente. Me teeme uue otsuse koos täiuslikuma ja täpsema õigustusega

stiilis nagu kirjeldati täna hommikuses kohtuotsuses," ütles Euroopa komisjoni kõneisik Paula Pinho.