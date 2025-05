Raamat: Bideni lähiring varjas presidendi kehva tervist avalikkuse eest

Joe Bideni vaimne ja füüsiline vorm tekitasid eelmise aasta valimiskampaania ajal küsimusi ning telekanali CNN ajakirjanik Jake Tapper kirjutab oma uues raamatus, et endise presidendi nõunikud ja tema abikaasa varjasid toonase presidendi kehva tervist avalikkuse eest.

Tapperi ja tema kaasautori Alex Thompsoni raamat "Original Sin" ilmub järgmisel nädalal, lääne meedia jagab juba katkendeid raamatust.

Raamat käsitleb Bideni vaimset tervist ning toob esile, et tal oli raskusi oma ametikohustuste täitmisega. Raamat kirjeldab, kuidas Bideni lähedased aitasid presidendi libastumisi avalikkuse eest varjata. Väga teravat kriitikat saab Bideni abikaasa Jill Biden.

Raamatus kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas Jill Biden kaitses oma abikaasat meedia eest. Ta varjas oma mehe, ehk presidendi eest, et viimase tagasivalimiskampaania on väga kehvas seisus.

Raamatus tuuakse välja, et mõni päeva pärast valimisdebatti kohtus Joe Biden Pennsylvania osariigi kuberneri Josh Shapiroga. Biden esines debatis väga halvasti, tal kippusid seal pidevalt sõnad sassi minema. Kohati oli tema sõnadest lausa raske aru saada, aeg-ajalt oli ta raskustes oma mõtete väljendamisega.

Biden küsis siis kubernerilt, kuidas tal debatis läks. Raamatus väidab Tapper, et Shapiro kavatses anda otsekohese ja ausa vastuse. Siis aga sekkus vestlusesse Jill Biden. "Olgu, me peame minema," ütles toona Jill Biden.

Kurikuulus debatt toimus eelmise aasta juuni lõpus. Paar nädalat hiljem teatas Biden oma tagasivalimiskampaania lõpetamisest. Mitmed parempoolsed väljaanded olid aga aastaid seadnud Bideni vaimse võimekuse kahtluse alla.

Omaette iroonia seisneb aga selles, et ka Tapper ise väitis veel vahetult enne debatti, et Bideni tervisega on kõik korras. Tapper ja tema tööandja CNN süüdistasid kahtlejaid valeinfo levitamises.

Raamat toob välja, et Jill Bideni meeskond omas presidendi meeskonnas suurt mõjuvõimu. Jill Bideni meeskonda kuulus ka tema nõunik Anthony Bernal. "Kui Jilli võim suurenes, suurenes ka Bernali võim," seisab raamatus.

Raamatu kirjutamise käigus intervjueeriti rohkem kui 200 inimest, paljud neist olid kursis Valge Maja toonase sisekliimaga. Raamatus tuuakse välja värvikaid seikasid Bideni komistamistest.

"Kabineti koosolekud olid kohutavad, kohati ebamugavad. Need olid seda algusest peale," ütles üks asjaga kursis olev inimene.

Raamatus seisab, et Biden ei tundnud 2024. aasta kampaania ajal enam ära filmistaar George Clooneyt. Nad olid olnud aga tuttavad pikka aega. Hiljem kutsus Hollywoodi staar Bidenit üles kandideerimisest loobuma.

Raamat paljastab, et Biden ei saanud kõndimisega hästi hakkama. Arstid leidsid, et uuesti kukkumise korral võib Biden vajada ratastooli.