Bideni perekond teatas ekspresidendi vähidiagnoosist

"Reedel diagnoositi tal eesnäärmevähk (...) koos metastaasidega luukoes," teatas Bideni pressiteenistus avalduses, milles lisati, et see tähendab haiguse agressiivset vormi. Samal ajal kinnitas pressiteenistus, et arstid usuvad siiski tõhusa ravi võimalikkust.

Bidenil diagnoositi eesnäärmevähk koos pärast seda, kui tal tekkisid süvenevad kuseteede sümptomid. "Kuigi see kujutab endast haiguse agressiivsemat vormi, näib vähk olevat hormoontundlik, mis võimaldab tõhusat ravi. President ja tema perekond vaatavad koos arstidega läbi ravivõimalusi," seisab Bideni isikliku büroo avalduses.

Diagnoos saabus ajal, mil Biden, kes jaanuaris ametist lahkudes oli 82-aastane, on sattunud tähelepanu alla vanusega seotud vaimse ja füüsilise võimekuse languse tõttu, mille all ta juba presidendiks olemise ajal kannatas.

Endine president kandideeris teiseks ametiajaks, kuid loobus kampaaniast endise asepresidendi Kamala Harrise nimel pärast katkendlikku debatti, mis tegi tema raskuste varjamise võimatuks.

Praegune president Donald Trump avaldas uudisest kuuldes oma toetust Bidenile: "Melania ja mina oleme kurvad kuuldes Joe Bideni hiljutisest meditsiinilisest diagnoosist. Edastame Jillile ja perele oma soojemad ja parimad soovid ning soovime Joele kiiret ja edukat paranemist," kirjutas Trump sotaiaalmeediakeskkonnas Truth Social.

Ehkki Bideni eesnäärmevähi vorm on agressiivne ja juba hilises staadiumis, kasvab eesnäärmevähk üldiselt aeglasemalt. Ameerika Vähiliidu andmetel on metastaatilise eesnäärmevähi diagnoosiga inimese üldine võimalus viie aasta pärast elus olla umbes 37 protsenti, märkis väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

"See on märkimisväärne eesnäärmevähk, mis vajab ravi. Sellel on potentsiaal mõjutada teie elu kvaliteeti ja pikkust, eriti kui teil pole palju muid meditsiinilisi probleeme," ütles doktor Lee Richstone, kes on Northwell Healthi Lenox Hilli haigla uroloogia osakonna juhataja Manhattanil ja USA Akadeemiliste Uroloogide Seltsi president.

Arvestades Bideni vanust ja asjaolu, et vähk on juba levinud tema luudesse, on spetsialistide sõnul ebatõenäoline, et ta operatsioonile läheb.

Bideni arst ütles 2024. aasta veebruaris, et Biden on "teenistuskõlblik", samal ajal kui toonase presidendi vanuse ja tervise kohta tekkis üha enam küsimusi. Walter Reedi riiklikus sõjaväe meditsiinikeskuses läbi viidud füüsiline läbivaatus toimus pärast seda, kui eriuurija Robert Hur leidis, et Biden on "eakas mees, kellel on halb mälu".

Presidendi arst dr Kevin O'Connor kirjutas toona kirjas, et arstide meeskonna põhjalik hindamine ei ole "uusi probleeme" tuvastanud. O'Connor ütles, et Biden oli öösel uneapnoe raviks kasutanud positiivse hingamisteede rõhu seadet.

Arst märkis ka, et Bideni kõnnak oli kangestunud, tõenäoliselt vanusega seotud muutuste tõttu tema selgroos, kuid ütles, et see polnud eelmisel aastal halvenenud.

Pärast Valgest Majast lahkumist on Biden hoidnud tagaplaanile, pidades oma esimese laialdaselt kajastatud kõne alles aprillis Chicagos toimunud puuetega inimeste esindajate konverentsil. Ta kasutas võimalust rääkida sotsiaalkindlustuse olulisusest ja kritiseeris president Trumpi nimepidi mainimata seda, mida tema mantlipärija on avalike hüvitiste programmiga teinud.

Mõned kriitikud võtavad Bideni diagnoosi tõenäoliselt järjekordse tõendina tema sobimatusest teiseks ametiajaks presidendina, ütles Virginia ülikooli poliitikakeskuse direktor Larry Sabato. Tema sõnul on tõsised terviseprobleemid üks riskidest, mis kaasneb 70ndates ja 80ndates eluaastates presidendi valimisega. President Trump on 78-aastane. "Õppetund, mida peaksime õppima, on see, et valime nooremaid inimesi, 50ndates ja 60ndates eluaastates," lisas Sabato.

Meghan McCain, kelle isa John McCain suri 2018. aastal ajukasvajasse, kutsus teisi üles hoiduma diagnoosi poliitiliseks küsimuseks muutmisest. "Vähk on absoluutselt halvim. See on põrgu. See on uskumatult raske igale perele, kus iganes see peab tegelema," ütles ta. "Ma ei usu, et sellised asjad sobivad poliitika tegemiseks."