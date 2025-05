Ukrainlased näitasid Siilil, et eilse sõjapidamise aeg on läbi

Ukraina tõi Eestisse suurõppusele Siil oma lahinguruumi juhtimise süsteemi Delta koos erinevate droonidega. Ukrainlased olid Eestis kaitseliidu ja kaitseväe kutsel. Varem on Deltat demonstreeritud NATO õppustel näiteks Hollandis. Siilil näitasid ukrainlased, et eilse sõjapidamise ajad on läbi.

Sel kevadel kasutas kaitsevägi Siilil esmakordselt Ukraina lahinguruumi juhtimise süsteemi Delta. Ukrainlased panid üles oma seadmed ja kasutasid mitmesuguseid oma droone nii, nagu neid on õpetanud 3 aastat kestnud sõda.

"Droone on nii palju lendamas ka meie õppusel, et pole kunagi näinud nii palju droone - kogu aeg sumiseb. Lahinguvälja info droonidelt kandus edasi loetud minutitega," sõnas kaitseliidu mehitamata õhusõidukite koordinaator Aivar Hanniotti.

Õppetund oli see, et meie harjumuspärane sõjapidamine võib õhtuks tuua kaotuse, ütles reservmajor Sten Reimann, kes korraldas Ukrainlaste Delta toomist Eesti õppustele.

"Senised manööverdused keset päeva suurte kolonnidega lihtsalt ei ole lahinguväljal enam võimalikud. Kehvemal juhul võib olla nii, et me kaotame mõne brigaadi õhtuks, vähemasti selle suurema osa lahingutehnikast," ütles reservis Reimann.

Major arvas, et Ukraina süsteem võiks olla kasutusel Eestis, sest on lahinguolukorras välja töötatud. See jääb kaitseväe otsustada.

"Me oleme suht kriitilises otsuse faasis, et see Eestis kasutusele võtta ja see ei sõltu minust. Protseduurid, kuidas lahinguruumi juhtida, tuleb üle vaadata ja Delta toetab seda. Meil ei ole endal võimekust sellist juhtimislahendust ise välja arendada, kui meil puudub teadmine, mis on parim praktika lahinguruumi juhtimises. Ukrainlased on selle läbi teinud," lausus Reimann.

Ukrainlased on õppinud, et kümnete kilomeetrite ulatuses rindejoonest laiub tapatsoon, kus varitsevad, ripuvad, jälgivad droonid. Nad teavad, et eilset sõda pidades kaotad ruttu.