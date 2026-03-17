Saksa leht: Ukraina alistas mereväeõppustel NATO üksused

Portugali ranniku lähedal toimunud NATO õppusel REPMUS/Dynamic Messenger 2025 vastasena osalenud ukrainlaste juhitud meeskond väljus kõigil viiel harjutusel võitjana, paljastades NATO mereväe haavatavuse ja uputas tinglikult vähemalt ühe liitlaste fregati, kirjutas FAZ.

Õppusel otseselt osalenud ukrainlane ütles ajalehele, et viis stsenaariumit hõlmasid sadama- ja konvoikaitse harjutamist ning konvoi ründamist, vahendas Ukraina väljaanne Unian. Artikli kohaselt alistas ukrainlaste juhitud punane meeskond kõigis viies stsenaariumis sinise meeskonna ehk NATO mereväe. Nad kasutasid Ukrainas välja töötatud mereväedroone Magura V7 – väikeseid mehitamata kiirpaate, mis ründavad vastaseid neile paigaldatud relvadega.

Ukraina allika sõnul koosnes "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" punane meeskond USA, Briti, Hispaania ja teiste riikide üksustest, mille üldjuhtimise tagas Ukraina. Õppuse eesmärk oli uute tehnoloogiate realistlik testimine – see tähendab tingimustes, mis simuleerivad realistlikult raadiohäireid, akustilist luuret ja sõjalist tegevust.

Väljaande andmetel tõid ukrainlased õppustele kaasa mitu modifikatsiooni oma mehitamata paadist Magura V7. Üks oli varustatud luureseadmete ja lõhkelaenguga, teine ​​aga kuulipildujaga. Samas kasutasid ka teised osalenud riigid mehitamata paate.

Õppuste reeglite kohaselt vaenlase laevu otseselt ei rünnatud – võiduks piisas esimesena vaenlase sihikule püüdmisest, mis jäädvustati videole.

Väljaanne teatas, et lisaks mereväe droonidele kasutasid mõlemad pooled ka lennukeid ja suuri sõjalaevu.

Õppusel osalenud ukrainlase sõnul osutus neljanädalase õppuse lõpuks võitjaks punane meeskond. "Õppus näitas selgelt, et mehitamata süsteemid koos operatiivkogemuse ja tõestatud planeerimisega kujutavad endast NATO merejõududele reaalset ohtu – peamiselt seetõttu, et NATO ei ole veel hästi ette valmistatud selliste relvade abil toimuvate rünnakutega toimetulekuks," seisab artiklis.

FAZ märgib selles, et ühe stsenaariumi ajal tehtud simuleeritud rünnakus vastase laevade konvoile sai nende fregatt punastelt nii palju tabamusi, et oleks päris lahingus uppunud.

Viis minutit hiljem küsisid sinised üldises vestluses pahaaimamatult: "Kas te siis ründate meid nüüd või mitte?"

"Probleem polnud selles, et nad ei suutnud meid peatada – nad isegi ei näinud meid," kommenteeris Ukraina allikas.

NATO esindaja kinnitas ajalehele, et nende õppuste ajal juhtis ja koordineeris Ukraina merevägi esimest korda alliansi ajaloos "vaenlase" tegevust, mis on ajalooline verstapost, mis kinnitab Ukraina kasvavat rolli NATO õppustel.

Ukraina sõjaline areng

FAZ märkis, et alates Venemaa täiemahulise agressioonisõja algusest 2022. aastal on Ukraina merevägi, millel puuduvad suured laevad, okupandid Musta mere lääneosast välja tõrjunud, kasutades mereväe droone, aga ka juhitavaid rakette ja muid relvi. Juba 2022. aasta aprillis uputati Venemaa Musta mere laevastiku lipulaev raketiristleja Moskva.

Artiklis väidetakse, et pärast seda intsidenti oli Venemaa merevägi sunnitud oma peamise baasi okupeeritud Krimmis asuvast Sevastoopolist ida poole, Venemaa territooriumil asuvasse Novorossiiskisse viima. 2025. aasta detsembris ründas Ukraina veealune droon aga selles sadamas asuvat Vene allveelaeva.

Ukraina väljaanne Unian meenutas ka eelmisel aastal Eestis peetud õppust Siil 2025, kus Ukraina drooniüksus sisuliselt hävitas Briti brigaadi.

Sama väljaanne viitas ka sõjanduseksperdi ja Ukraina relvajõudude peastaabi endise pressiesindaja Vladõslav Seleznevi selgitustele, et Ukraina relvajõududel on ainulaadne ja asjakohane kogemus tänapäevasest lahingutegevusest. Just seetõttu on Ukraina sõjavägi sõjapidamiseks paremini valmis kui NATO väed. Eksperdi sõnul õpetatakse sõjaväeakadeemiates lähtuvalt aastaid tagasi toimunud sõdadest, kuid sõjad muutuvad pidevalt.

Seleznev leidis ka, et tuntud mõttekodade koostatavad maailma tugevaimate armeede edetabelid ei kajasta tegelikkust. Kui neis peetakse Venemaa armeed maailmas tugevuselt teiseks, aga Ukraina armeed alles 20., siis pärast nelja aastat kestnud täiemahulist sõda Venemaa ja Ukraina vahel pole venelastel eriti millegagi kiidelda.

FAZ-i artiklit vahendanud Ukraina väljaanne Ukrainska Pravda lisas omalt poolt, et Ukraina sõjaväeinstruktorid hakkavad Kiievi ja Berliini vahelise kokkuleppe osana välja õpetama Bundeswehri sõdureid võimaliku Venemaa rünnaku tõrjumiseks NATO vastu.

Samuti meenutas Ukrainska Pravda, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas hiljuti, et Ukraina on saatnud Lähis-Itta drooniekspertide rühma, et aidata kaitsta USA sõjaväeobjekte Jordaanias Iraani korraldatavate õhurünnakute eest.