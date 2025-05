New Yorgis murdis Brooklyni silla alla sõitnud purjekas oma mastid

Veebivideotes oli näha õppelaeva Cuauhtémoc ahter ees lähenemas ikoonilisele sillale üle East Riveri, mis ühendab Manhattani ja Brooklyni linnaosa. Purjeka 45-meetrised mastid olid liiga kõrged, et silla alt läbi mahtuda ja murdusid, kui viimase asteekide keisri järgi nimetatud purjelaev silla alt läbi sõitis.

Mehhiko merevägi teatas laupäeva hilisõhtul sotsiaalmeedias, et laeval sai vigastada 22 inimest, kellest 19 viidi kohalikesse haiglatesse, neist kolme vigastused on rasked.

Päästeoperatsioone polnud vaja, sest keegi vette ei kukkunud, lisati sama. Pärast õnnetust oli laeva poomidel näha valgetes vormiriietes mereväe kadette. Linnapea Adamsi sõnul oli sel ajal pardal 277 inimest.

"Keegi ei kukkunud vette; kõik said vigastada laeva peal," ütles kohalik politseiametnik. Tema sõnul põhjustasid õnnetuse tõenäoliselt mehaanilised probleemid, kuid ta ei esitanud täiendavaid üksikasju.

New Yorgi South Street Seaporti lähedal asuva rippsilla ühe otsa juures filmitud ja veebi pandud videost on näha pealtvaatajaid hirmunult eemale jooksmas, kui tohutu laev silla vastu põrkas ja doki poole kaldus.

Tall ship drifts under the Brooklyn Bridge and shears off the tops of its masts.

You can see people in the rigging, and people are reported to be in the water.

pic.twitter.com/AwVrd4LGNl