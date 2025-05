Iisrael tappis õhurünnakus Gazale vähemalt 100 palestiinlast

Iisraeli sõjavägi ei andnud öösel toimunu kohta kohe kommentaare, kuid on laiendanud oma rünnakuid enklaavile, olles alates neljapäevast tapnud sadu inimesi. Iisraeli armee valmistub Gaza sektoris uueks sissetungiks maavägedega, et võtta Gaza sektor tugevama kontrolli alla.

"Meil on alates ööst vähemalt 100 märtrit. Iisraeli pommitamise tagajärjel on perekonnad perekonnaregistrist kustutatud," ütles Gaza tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Khalil Al-Deqran Reutersile telefoni teel.

Iisrael on alates märtsi algusest blokeerinud meditsiini-, toidu- ja kütusevarude transpordi Gazasse, et avaldada Hamasile survet Iisraeli pantvangide vabastamiseks, ning on heaks kiitnud plaanid, mis võivad hõlmata kogu Gaza sektori hõivamist ja abi kontrolli alla võtmist.

Hamas väidab, et vabastab pantvangid ainult vastutasuks Iisraeli vaherahu eest.

Egiptuse ja Katari vahendajad alustasid laupäeval Ameerika Ühendriikide toetusel uut kaudsete relvarahu läbirääkimiste vooru kahe poole vahel, kuid läbirääkimistele lähedal seisvad allikad ütlesid Reutersile, et läbimurret pole saavutatud.

Katari pealinnas Dohas toimuvatele läbirääkimistele lähedal seisev Palestiina ametnik ütles, et Hamas on paindlik pantvangide arvu osas, mida ta saab vabastada, kuid probleem on alati olnud Iisraeli pühendumuses sõda lõpetada.

Briti telekanalid Sky News Arabica ja BBC teatasid mõlemad, et Palestiina mässuliste rühmitus oli teinud ettepaneku vabastada pooled oma Iisraeli pantvangidest vastutasuks kahekuulise relvarahu ja Iisraeli käes olevate Palestiina vangide vabastamise eest.

Reutersile saadetud Hamasi ametnik ütles: "Iisraeli seisukoht on muutmata, nad tahavad oma vangide vabastamist ilma pühendumuseta sõda lõpetada."

Üks Iisraeli öistest rünnakutest tabas Gaza sektori lõunaosas Khan Younises ümberasustatud peredele mõeldud telklaagrit, tappes naisi ja lapsi, haavates kümneid ja süüdates mitu telki põlema.

Hamas kirjeldas rünnakut kui uut jõhkrat kuritegu ja süüdistas eskaleerumises USA administratsiooni.

Pühapäeval hukkunute seas oli kümnete seas kolm ajakirjanikku ja nende perekonnad. Meditsiiniametnike sõnul kaotas veel üks perekond Gaza põhjaosas vähemalt 20 oma liiget.

Zakaria Al-Sinwar, endise Hamasi juhi Yehya Al-Sinwari vend, kelle Iisrael eelmise aasta oktoobris tappis, ja kolm tema last hukkusid Iisraeli õhurünnakus nende telgile Gaza sektori keskosas, ütlesid meedikud. Sinwar oli ajalooõppejõud Gaza ülikoolis.

Gaza tervishoiusüsteem on vaevu toimiv Iisraeli korduvate pommitamiste ja haiglatele suunatud rünnakutetõttu. Abisaadetiste blokeerimine on süvendanud nende raskusi ja suurendanud laialdast toidupuudust, milles Iisrael süüdistab Hamasi.

"Haiglad on ülekoormatud kasvava ohvrite arvu tõttu, paljud on lapsed, mitu amputatsioonijuhtumit ja haiglad, mida okupatsioon on korduvalt tabanud, on hädas meditsiinitarvete puudusega," ütles Deqran.

Iisraeli sõjavägi teatas laupäeval avalduses, et viib Gaza piirkondades läbi ulatuslikke rünnakuid osana oma plaanist saavutada oma sõjalisi eesmärke.

Iisraeli deklareeritud eesmärk Gazas on Hamasi sõjalise ja valitsusvõimekuse likvideerimine. Hamas ründas Iisraeli kogukondi 7. oktoobril 2023, tappes umbes 1200 inimest ja võttes kinni umbes 250 pantvangi.

Iisraeli sõjaline kampaania on enklaavi laastanud, ajades peaaegu kõik elanikud kodudest välja ja tappes Gaza tervishoiuvõimude andmetel umbes 60 000 inimest.