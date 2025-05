Ekspert: 50 meetrit on kopteritele piisav pikivahe

Kogenud kopteripiloot, lennuinstruktor ja lennuõnnetuste uurija Martin Noorsalu ütles "Terevisioonis", et Soomes traagilisse õnnetusse sattunud kahe kopteri vaheline lennukaugus 50 meetrit on tavaoludes täiesti piisav. Tema sõnul ei saa praegu välistada ühtegi õnnetuse põhjust, olgu selleks tehniline rike, inimlik viga või looduslik faktor.

Esialgsetel andmetel lendasid kopterid üksteistest umbes 50 meetri kaugusel. Mingil põhjustel üks neist helikopteritest muutis ootamatult trajektoori ja toimus kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus viis inimest.

"50 meetrit on korralik pikivahe, mida hoida ja mis peaks andma võimaluse vältida erinevaid ohuolukordi, kui näiteks ühel kopteril tekib ootamatu manöövervajadus. Tavatingimustes on 50 meetrit ohutu, aga me ei tea veel, mis seal toimus. Kui kopter liigub 200 km/h, siis 50 meetri läbimine on ainult mõne sekundi küsimus," ütles Noorsalu.

Ta lisas, et kahe kopteriga lendamine on riskantsem kui üksinda, sest arvestada tuleb ka teise osapoolega ja seda mõlemat pidi – esimene peab arvestama järeltulijaga ja järeltulija esimesega.

Rääkides kokkupõrke põhjustest, ei saa Noorsalu sõnul praegu välistada mitte ühtegi versiooni.

"Ei saa välistada tehnilist riket, ei saa välistada inimlikkui eksimust, ei saa välistada ka looduslikku faktorit. Näiteks lendavat lindu, paistvat päikest võin turbulentsi. Neid faktoreid on erinevaid. Praegu on õnnestusest möödunud liiga vähe aega, et öelda, mis täpselt selle põhjustas, aga küll uurijad jõuavad järeldusteni."

Noorsalu sõnul on järsk manööverdamine inimese loomulik reaktsioon kui ta näeb, et lind lendab ja ei taha pihta saada sellega.

"Aga kahekesi lennates pead sa arvestama, et keegi sulle järgneb. Kui me autoga sõidame ja rebane hüppab tee peale ootamatult ette, siis me teeme ka selle manöövri mõtlemata, kas teises reas on keegi või ei ole. See on loomulik käitumine."

Noorsalu selgitas, et uurijatel tuleb kokku koguda kõik materjal, nii palju kui vrakke alles on.

"Vaadata, kas on kokkupuutepunkte. Kuulata tunnistajaid, kes pealt nägid. Ja eriti head on videosalvestised. Tavaliselt võtab uurimine aasta, millal jõutakse järelduseni. Esmane uurimise raport võib tulla varem."

Soome edelaosas Eura lennuvälja lähedal põrkasid laupäeval kokku kaks kopterit, mis olid startinud Tallinnast ning milles viibis kokku viis inimest, kes kõik hukkusid. Hukkunute seas olid ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant, samuti viimase abikaasa. Postimehe andmeil on üks õnnetuses hukkunu motosportlane Tiit Kuusk.