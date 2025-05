Macron ja Merz soovivad EL-i rohemääruse tühistamist

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron võis anda kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiivile (CSDDD) lõpliku kabelimatsu, nõudes selle tühistamist. Ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz soovib EL-i rohemääruse tühistamist.

Macron kutsus esmaspäeval Versailles's peetud kõnes üles tühistama CSDDD-d.

Macron kohtus ärijuhtidega ning tema sõnul ei peaks enam CSDDD-d aasta võrra edasi lükkama, vaid see ei peaks enam olema üldse laual.

Macroni kommentaar järgneb Merzi avaldusele, kes leidis mai alguses, et CSDDD tuleb täielikult tühistada.

"Selge on see, et oleme praegu kantsler Merzi ja mõne teise kolleegiga ühel meelel," märkis Macron.

CSDDD eesmärgiks on kohustada EL-is tegutsevaid suurettevõtteid kontrollima, kas nende globaalsetes tarneahelates esineb sunni- või lapstööjõu kasutamist või sellist keskkonnakahju nagu liigne metsaraie.

Ettevõtjad on juba varem kurtnud, et hoolsuskohustusega seotud reeglid on keerulised, koormavad ja kahjustavad Euroopa konkurentsivõimet.

Euroopa Komisjon tegeleb juba rohereeglite lihtsustamisega, nende hulgas on ka CSDDD. Kui aga kahe Euroopa võimsama juhi samm õnnestuks, vähendaks see rohepöörde hoogu veelgi.

Politico toob veel välja, et lisaks bürokraatia vähendamisele võib CSDDD tühistamine parandada ka Brüsseli ja Washingtoni suhteid. Donald Trumpi administratsioon on varem kritiseerinud tarneahela direktiivi. Selle tühistamisega saaks siis Brüssel näidata, et tuli Washingtoni nõudmistele vastu.

Merz ja Macron peavad aga saama ka teiste EL-i poliitikute toetuse. CSDDD võimalik tühistamine tekitab juba Saksa võimuliidus erimeelsusi. Merzi konservatiivne kodupartei CDU pigem toetab CSDDD tühistamist, samas kui vasaktsentristlik SPD soovib sellega edasi minna.

CSDDD tulevik tekitas juba võimukõnelustel suuri erimeelsusi. Lõpuks jõuti kompromissile ning leiti, et CSDDD jääb alles, kuid see võetakse ainult minimaalse bürokraatiaga kasutusele. Merzi viimane üleskutse selle tühistamiseks üllatas seetõttu tema koalitsioonipartnereid.

CSDDD tühistamine vajaks veel ka Euroopa Parlamendi toetust. Samas pole veel kindel, kas Euroopa Parlamendi niiöelda suureks koalitsiooniks peetav võimuliit toetaks selle tühistamist.

Tavapäraselt on Euroopa Parlamendis valitseva koalitsiooni moodustanud Euroopa Rahvapartei (EPP), sotsiaaldemokraadid (S&D) ja liberaalne Uuenev Euroopa.

Kui EPP aga tahab hoolsuskohustuse direktiivist lahti saada, võib ta pöörduda parempopulistide poole. See aga läheks vastuollu niiöelda tulemüüri põhimõttega, mille järgi tsentristlikud parteid ei tee koostööd parempopulistidega.