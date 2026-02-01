X!

Venemaa on asunud taastama nõukogudeaegset garnisoni Karjalas

Välismaa
Vene Preobraženski polgu ajateenijad tõotuse andmise tseremoonial.
Vene Preobraženski polgu ajateenijad tõotuse andmise tseremoonial. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com / Vladimir Gerdo
Välismaa

Venemaa on asunud taastama Karjala Vabariigi pealinnas Petroskois (vene nimega Petrozavodsk) nõukogude ajast saadik asunud garnisoni, mille rajatised on seisnud enamjaolt tühjana 1990. aastatest saadik, kirjutas laupäeval Soome rahvusringhääling Yle.

Kohaliku meedia andmeil algavad juba tänavu ehitustööd garnisonis, mis asub umbes 160 kilomeetri kaugusel Soome piirist. 

Veel 2024. aasta suvel oli tegemist võssa kasvanud alaga, mida kasutati siiski mõnevõrra väljaõppel. Kaevikud ilmusid sinna juba mitu aastat tagasi, kuid mullu olid muutused märgatavamad, vahendas satelliidifotodele viidates Yle.

Eelmisest kevadest pärit fotod näitavad, et piirkonnas on suured metsaalad maha raiutud ja kohale on toodud veokeid ja muid militaarsõidukeid.

Enamik Vene relvajõudude tehnikast Karjala Vabariigi territooriumil paikneb ka praegu selle pealinnas Petroskois, kus asuvad laod tankide ja muu sõjatehnikaga ja suur õhuväebaas, mis on mõeldud 80 hävitajale. 

Praegu on Karjalas on umbes 2500–3000 sõdurit. Kaua aega Soome sõjaväeluures teeninud erumajor Marko Eklund oletab, et uuendatud garnisoni Karjalas hakkab kasutama 2024. aastal loodud Venemaa relvajõudude 44. armeekorpus, mis tähendab tema sõnul täiendavalt umbes 15 000 sõjaväelast.

Eklundi hinnangul on Karjalas oodata üsna suuremahulisi ehitusprojekte.

Yle meenutas ka, et möödunud suvel alustas Venemaa Murmanski oblastis asuvas Kandalakša (soome keeles Kantalahti) sõjaväelinnakus ulatuslikke ehitustöid uue suurtüki- ja pioneeribrigaadi tarvis. 

Kuna Karjalas pole veel Kandalakšaga sarnaseid uusehitisi valminud ja garnisonid on üldiselt halvas seisukorras, õpetatakse Eklundi sõnul 44. armeekorpusesse värvatud sõdureid enne Ukrainasse sõtta saatmist välja Luugas (Lugas), mis asub Leningradi oblastis, Peterburist lõunas. Yle toob välja, et eelmisel sügisel kadus Luuga garnisoni piirkonnast suur hulk varustust ning Eklundi hinnangul saadeti see Ukrainasse.

Igal juhul tugevdab Venemaa oma vägesid ka Luuga piirkonnas. Eklundi sõnul on enne sõda seal paiknenud motoriseeritud jalaväebrigaad muudetud diviisiks, mis tähendab, et selle koosseis vähemalt kolmekordistub umbes 8000 – 10 000 meheni.

Muutused idapiiri taga näitavad aga üldiselt, et Venemaa liigub oma piiril NATO riikidega sõnadelt tegudele, märkis Yle.

"Me oleme koostöö poolt, aga kui meie naabrid käituvad teatud viisil, tuleb vastata. Ja loomulikult on olemas garnisonid," ütles Karjala Vabariigi juht Artur Parfentšikov eelmisel kevadel teleintervjuus.

Soome sõjaväeluure tõdes äsja avaldatud aastaraamatus, et muutuste toimumisel paraneb oluliselt Venemaa võime pidada sõda Soome suunas. Tempo jääb aga endiselt aeglaseks, kuni sõda Ukrainas jätkub.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS, Yle

Samal teemal

OM2026

uus kultuurisaade

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:59

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

12:47

Esmaspäeval tähistatakse Tartu rahu aastapäeva

12:39

TS laevad tühistas kaks Regula väljumist Hiiumaa liinil

12:31

Roosleht alustas Tallinnas teist päeva hästi ja liigub MM-pileti kursil

12:26

Ukraina energeetikud taastasid kogu riigis katkenud elektrivarustuse Uuendatud

11:59

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

11:30

Pildid: Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat

11:22

Ott Kilusk andis välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid"

11:16

Alla 40 päevaga üle Atlandi ookeani sõudnud Karl Jürgenstein: kõval pingil ei taha endiselt istuda

11:06

Keelatud aineid tarvitanud NBA tähele määrati pikk võistluskeeld

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

31.01

Sõja 1438. päev: Ukrainat tabas elektrikatkestuste laine Uuendatud

31.01

Eesti võib vastuseks Venemaa ebaseaduslikule piiriületusele piiri sulgeda Uuendatud

30.01

Kuulus ajaloolane: satraabi surm võib seada Putini raskete valikute ette

08:42

Luurajad: Epsteini kogu seksiimpeerium võis olla KGB seatud lõks

31.01

Orm Oja: restoranide majandusmured pole riigi kõige tähtsam probleem

31.01

Viimased Epsteini toimikud sisaldavad kirjavahetusi mitmete tuntud isikutega

30.01

Kulla ja hõbeda hind tegi järsu languse

31.01

Valga praeguse vallavanema juhitud koolis esineb tõsiseid puudusi

31.01

Nikotiinipatjade kasutamine ja tootmine Eestis kasvab

31.01

Pühapäeval ulatub elektrihind pea 400 euroni

ilmateade

loe: sport

12:59

Valijeva naasis võistlustulle neljakordse hüppega

12:31

Roosleht alustas Tallinnas teist päeva hästi ja liigub MM-pileti kursil

11:59

Post endale lubatud üheksast väravast: noored ei vea Premium liigat välja

11:06

Keelatud aineid tarvitanud NBA tähele määrati pikk võistluskeeld

loe: kultuur

11:30

Pildid: Eesti Pillifond tähistas galakontserdiga kümmet tegevusaastat

11:22

Ott Kilusk andis välja näidendikogumiku "Kiluski piiripealsed näidendid"

10:32

Noore pärimusbändi tiitli pälvinud ansambel Trifoor avaldas debüütalbumi

09:05

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

loe: eeter

11:16

Alla 40 päevaga üle Atlandi ookeani sõudnud Karl Jürgenstein: kõval pingil ei taha endiselt istuda

10:21

Reigo Tamm: minu elu ongi üks kriiside jada

31.01

Video: "Ringvaade" tegi ringkäigu peagi avatavas Ukuaru muusikamajas

31.01

ETV2 tähistab Ken Saani juubelit erikavaga

Raadiouudised

31.01

Tammsaare nimelise kirjanduspreemia laureaat on Indrek Koff

31.01

Päevakaja (31.01.2026 18:00:00)

31.01

Lätis arutletakse, kas riigijuhid võivad ise otsustada, milliste üleskutsetega liituda

30.01

Riideannetuste kasv suurendab ka tekstiilijäätmete hulka

30.01

Serbia ja Bosnia veokijuhid jätkavad kaubaveo tõkestamist

30.01

Päevakaja (30.01.2026 18:00:00)

30.01

Riigi teenetemärgi pälvib 203 inimest

30.01

Raadiouudised (30.01.2026 15:00:00)

30.01

Kaks ministeeriumi ei kooskõlastanud lemmikloomade kiibistamise eelnõu

30.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo