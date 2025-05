Tallinn määras maamaksu aastase kasvu piirmääraks 10 protsenti

Tallinna linnavalitsus kinnitas määruse, mille järgi kehtestatakse Tallinnas 2026. aastast maamaksu aastase suurenemise piirmääraks 10 protsenti ja kodualuse maa maksusoodustuseks kuni 1000 eurot. Kui maamaksu maksja kodualuse maa eest tasutav maamaksu summa on alla 1000 euro, siis kehtib talle maksusoodustus samas summas ehk kodualuse maa kasutaja ei maksa kodualuse maa eest kuni 1000 euro suurust maamaksu.

Alates järgmisest aastast on omavalitsusel suurem õigus otsustada maamaksu määra üle. Seaduse järgi kehtestab volikogu määrusega maamaksu aastase suurenemise maksimaalse piirmäära vahemikus 10−100 protsenti hiljemalt maksustamisperioodile eelneva aasta 1. oktoobriks. Tallinn kasutas seega maksimaalselt niinimetatud kasvupidurit ehk maamaksumäär kasvab aastasel võrdluses vähim, mis seadus lubab.

2025. aastal on Tallinnas maamaks üle 1000 euro 361 füüsilisel isikul. Kui 2026. aastal on kodualuse maa maksusoodustus kuni 1000 eurot ja maamaksu tõusu piirmäär on 10 protsenti, siis on maamaks üle 1000 euro 451 füüsilisel isikul.

2025. aastal on Tallinna linnas maamaksust vabastatud ligikaudu 170 000 koduomanikku summas 16,8 miljonit eurot. Suurim kodualuse maa maksusoodustus on 3659 eurot. Kui Tallinna linn otsustaks 2026. aastal mitte rakendada kodualuse maa maksusoodustust, siis oleks füüsilistest isikutest (maa)maksumaksjaid ligikaudu 200 000.

Kui 2025. aastal on maamaksu tõusu piirmääraks maamaksuseaduses sätestatud 50 protsenti või 20 eurot, siis alates 2026. aastast on maamaksu järsu tõusu vältimiseks kavandatud kehtestada 10-protsendiline piirmäär.

Maamaks on maamaksuseadusega kehtestatud riiklik maks, mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse.