Narvas on valimistel osalemisest teada andnud seitse nimekirja

Narva poliitikud on eelolevatel kohalikel valimistel üliaktiivsed. Nii palju valimisnimekirju nähti piirilinnas viimati 20 aastat tagasi. Samas on Narvas paju vähem valijaid ning kardetakse ka madalat valimisaktiivsust.

Narvas valimistel osalemisest tänaseks teada andnud seitse nimekirja, neist neli erakonda ja kolm valimisliitu. Isegi kui pooled neist volikokku pääsevad, tähendab see keerulisi võimuläbirääkimisi.

"Eks see tähendab seda, et koalitsiooni moodustamine on keeruline. Meil on muide praegu seitsmes koalitsioon nelja aasta jooksul. Kindlasti ei ole see normaalne, ülimalt heitlik ja äärmiselt keeruline linna arengu seisukohalt," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Katri Raigi arvates on siiski suuremad väljavaated hakata sügisel Narvas võimu jagama kolmel nimekirjal. Need on Katri Raigi nimekiri, Keskerakond ja valimisliit Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri. Kuid midagi ennustada on raske, sest Vene kodanikud seekord valida ei saa ja ülejäänud ei pruugi tulla.

"Küsimus on, palju üldse valima tulevad. Me oleme püüdnud rahvale selgitada, ükskõik kuidas nad hääletavad, aga nad hääletaks. Nagu me varasemate valimistega teame, et Narvas on üldse kõige väiksem protsent, eelmine kord lausa 42 protsenti tuli ainult välja ja täna teatud protsent ei saa tulla. Nii et kaunikesti nukker võib pilt olla," rääkis Keskerakonna esinumber Narvas Jaan Toots.

Mihhail Stalnuhhin oma nimekirja väljavaateid uudistega jagada ei soovinud. Samamoodi hoiab oma valimisplaane vaka all ka erakond KOOS. Lisaks neile kavatsevad Narvas oma nimekirjaga välja tulla valimisliit Linna pulss, Parempoolsed ja Reformierakond.

Reformierakonna Narva nimekirja liige Messurme Pissareva ütles, et nad ei luba seda, mida pole võimalik täita. "Me toome Narva poliitilist alternatiivi, majandusvõimalusi, ehk me teeme tavalist tööd inimeste ja rahvaga," ütles ta.

Eelmistel kohalikel valimistel oli Narvas 43 000 valijat. Sel sügisel, ilma Venemaa ja Valgevene kodaniketa, on valijaid 15 500 võrra vähem.