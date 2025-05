Riigikogu otsustas võtta Laanetilt saadikupuutumatuse

Istungil esinesid ettekannetega õiguskantsler Ülle Madise ja Kalle Laanet.

Madise rõhutas, et Laaneti süü üle saab otsustada ainult kohus. "Selle taotluse ja ettepaneku esitamine ega ka võimalik saadikupuutumatuse äravõtmine ei tähenda, et Kalle Laanet on kuriteo sooritanud. Õigust mõistab ainult kohus ja kui süü ei leia tõendamist, siis mõistetakse inimene õigeks," sõnas Madise.

Kalle Laanet ütles riigikogu ees, et tal ei ole kunagi olnud kavatsust küsida riigilt midagi, milleks tal polnud õigust.

"Ma olen tegutsenud mitmes valitsuses ministrina ja olnud mitmes riigikogu koosseisus. Samal ajal olen ma põline saarlane. Sellest tulenevalt olen ma kasutanud oma õigust paluda üürikulude hüvitamist ajal, mil ma viibin töö tõttu suure osa ajast oma tegelikust kodust eemal. Võimalus hüvitisele just sellisteks puhkudeks seaduses ette nähtud ongi. Sellest tulenevalt on mul raske nõustuda prokuratuuri käsitlusega, nagu ma oleksin tekitanud riigile kahju või kedagi kelmitanud. Ma olen palunud hüvitada kulusid, mille hüvitamisele on mul olnud seadusest tulenev õigus. Mingit kahju riigile siin tekkida ei saanud," rääkis Laanet.

Laanet märkis, et ta ei ole kunagi kuidagi varjanud, kellelt ta korterit üürib ning kõik üürilepingud on edastatud ministeeriumidele ja riigikogu kantseleile.

Riigi peaprokurör esitas aprilli lõpus õiguskantslerile taotluse teha riigikogule ettepanek Laanetilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks.

"Teiseks. Nagu te teate, siis heidetakse mulle ette seda, et üks korteritest, mida ma üürisin, kuulus äriühingule, mille omanik oli minu abikaasa esimesest abielust sündinud poeg. Sellest on järeldatud, et ma üürisin korterit endaga seotud isikult. Ma ei ole käsitlenud abikaasa last esimesest abielust minuga seotud isikuna korruptsioonivastase seaduse tähenduses. Seaduse teksti lugedes ei nõustu ma ka praegu sellise tõlgendusega. Ma ei ole oma abikaasa pojaga bioloogiliselt seotud. Ka ei ole me juba enam kui 20 aastat ühises majapidamises elanud. Kuna meil puudub mis tahes bioloogiline või juriidiline seos, siis ei olnud ma kunagi isegi mõelnud variandile, et meid võiks pidada seotud isikuteks korruptsioonivastase seaduse tähenduses," rääkis Laanet veel.

Laanet saadikupuutumatuse vastu ise ei olnud ning toetas õiguskantsleri ettepanekut.

Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur viis lõpule kohtueelse menetluse kriminaalasjas, milles Laanetile esitati kahtlustus kelmuse toimepanemises.

Kahtlustuse kohaselt esitas Kalle Laanet 2022. ja 2023. aastal riigikogu liikmena ja justiitsministrina eluaseme üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev üürileping oli sõlmitud seotud isikuga. Kuivõrd riigikogu kantselei ja justiitsministeeriumi ametnikud ei olnud sellest teadlikud, hüvitati kahtlustuse kohaselt õigusliku aluseta eluaseme üürikulusid üle 13 000 euro.

Eesti Ekspress kirjutas mullu märtsis, et Kalle Laanet üürib ministeeriumi rahaga abikaasa poja firmale kuuluvat korterit. Ta tegi seda nii justiitsministri ametis kui ka varem kaitseministrina.

Sama päeva õhtul astus Laanet ministriametist tagasi.